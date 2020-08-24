被指拒出示身分證　女社工被控阻差辦公受審

▲ 女督察梁敏儀（中）今於西九龍裁判法院作供。（陳國峰攝）

去年8月有人於荃葵青發起遊行，同日晚上荃灣眾安街一帶發生衝突，22歲女社工被控阻差辦公罪，並於早前否認控罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院開審。聲稱被阻礙執行職務的女督察供稱，案發時被告不願出示身分證，並要求她出示委任證，但她拒絕，女督察當時稱「我宜家著緊制服，你嘅要求係唔合理」。辯方則引警察通例指，市民有權要求軍裝警員出示委任證，女督察則指，當時身邊很多同事均穿著制服。

女被告林曉樺（22歲），報稱社工，早前否認1項阻礙在正當執行職務的警務人員罪，控罪指她於2019年8月25日，在荃灣街市街及眾安街交界，阻礙正在執行職務的女督察梁敏儀。

案件今開審，港島機動部隊的女督察梁敏儀供稱，案發當日她帶領約30名防暴警員到場，當時她身穿綠色長袖軍裝、黑色背心，另外手臂上有「police(警察)」字樣，腰間佩有手扣及槍等。

梁指，案發當日有人在場非法集結及堵路等，當中有1名女子手持黃雨傘，並大叫「黑警垃圾」，人群亦跟著叫囂。梁懷疑被告是帶頭煽動破壞社會安寧的人，遂截停被告要求出示身分證，被告不願意。

梁續指，當時她向被告說，若不出示身分證，會控告她阻差辦公，被告則要求在場警員出示委任證。梁當時稱「我宜家著緊制服，你嘅要求係唔合理」，被告其後不斷激動地重複「你要出示委任證」。

辯方盤問梁，出示委任證並非難事。梁表示不同意，並解釋當時其委任證放於腰包的手扣袋內，她右手手持警棍，要伸手入袋內取出委任證並非易事。辯方另指，現場片段拍到被告當時手持身分證，但不斷激動上下揮動手臂，梁回應當時沒留意，而後來另1名男警則出示了委任證。

辯方引述警察通例指，即使是面對軍裝警員，市民仍可以要求出示委任證，故梁所稱「著緊制服，要求出委任證係唔合理」的説法不正確。梁表示不同意，並指自己身邊有很多警員身穿制服，而盾牌上亦有「police(警察)」字樣。辯方質疑梁，她不肯出示委任證會令情況惡化，亦會阻礙自己執行職務，梁否認說法。

裁判官裁定表證成立，辯方指被告需時考慮會否作自辯。案件押後明天(25日)續審，被告續准保釋。

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記者：林欣樂