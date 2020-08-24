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【新冠肺炎】員工重返辦公室感焦慮　專家：僱主應採五大措施

職場 15:34 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，確診數字回落，員工開始逐步返回辦公室上班。

新冠疫情迫使全球不少的上班族改為在家遙距工作，隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，確診數字回落，員工開始逐步返回辦公室上班。

畢馬威會計師事務所（KPMG）早前曾作一項調查，發現超過一半上班族受訪者表示，對需要返回工作場所上班感到擔憂。同時，77%受訪民眾最擔心返回工作場所上班，會遇上可能生病或無徵狀的同事。

>>>疫情期間逾三分一黑人前線女員工薪酬不平等

>>>【在家工作】疫情期間WFH　美國員工指工作量增

美國Adventist HealthCare LifeWork Strategies僱員協助計劃臨床主管Kathleen Crowley日前在華盛頓媒體The Business Journals發表文章，提醒僱主在要求員工重返辦公室工作前，應採取五項適當措施，以確保僱員安全。

首先，應讓擔任領導職務的管理層與團隊進行討論選項。Crowley解釋，若僱主不容許員工發表意見，甚至私底下作出決定，會讓他們覺得自己的意見不被重視。傾聽員工的擔憂後，也可告知員工所有預防感染措施，減輕焦慮感。

其次為採取安全措施，公司應與疾病控制相關的政府部門合作，設定辦公室指南。Crowley建議，可提醒員工在公司必須戴上口罩、與同事坐在至少6英尺的社交距離、在公司前門量度體溫、限制會議室人數等方法。

再者，也可建議員工每日自行評估並作健康檢查。她指出，若員工的家人或自己感到不舒服，就應鼓勵他們留在家中，公司也必須確保他們不會因此而受懲罰。

此外，公司應每天作至少一次例行清潔和消毒。Crowley認為一些高接觸性的表面如門把、書桌、鍵盤、休息室等地方，都應每天消毒多次。在辦公室四周也應該放置洗手消毒液，有助於鼓勵員工提高衛生意識。

最後，Crowley鼓勵僱主應為員工修改工作時間表，減少在辦公室工作的員工人數，減輕員工在堆滿人的辦公室中產生的恐懼感。她建議僱主修訂時間表，如分兩段時間上班，減少及限制員工互動次數。

責任編輯：曾曉汶

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