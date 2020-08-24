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機場二號客運大樓擴建項目批予金門承建　工程斥資129億元最多聘3,000工人

社會 15:39 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

金門指，工程合約是香港國際機場三跑道系統項目的一部分。（圖片金門建築有限公司提供）

金門建築有限公司（Gammon Engineering & Construction Limited）表示，獲機場管理局批出機場二號客運大樓擴建工程項目，總額約為128.8億港元，工程高峰期將僱用約3,000名建築人員。峻工後將提供出入境及全面旅客服務

金門指，工程包括擴建二號客運大樓、附屬建築物、連接橋、陸路交通設施包括高架橋和道路、地下公用設施、行人天橋以及香港國際機場現有設施的改造工程，亦包括安裝屋宇裝備及設立機場系統。

金門總裁何安誠形容何安誠說，施工方案會著重場外及模組化的建造，尤其會應用在機電設備，以及主體建築內部的裝修如登機處、零售店面及連接橋方面，並同時在多個施工範疇採用高度標準化的部件方案，有助精簡複雜的建築程序，減少現場人力需求，從而提高安全性和優化在機場環境的物流運作。

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記者：陳曉瑩

機場管理局 建造 工程 香港國際機場 金門

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