【立法會選舉】民主黨稱民主派議員去留民調採取「雙門檻」機制

▲ 民主黨與香港民研商討後見記者。（尹櫻霖攝）

民主黨委託香港民意研究所，進行全港抽樣民調，決定未來一年是否留任議會。民主黨與香港民研商討後見記者，公布初步安排，指相關民調會以「雙門檻」形式進行，剔除「無意見者」後，若整體受訪者過半數有同一傾向，或民主派支持者超過三分之二有同一傾向，民主派就應跟從。

民主黨主席胡志偉表示，香港民意研究所稍後會公布相關民調的技術細節，現階段不評論「雙門檻」是否很難達到，強調民主黨完全尊重學者和專家的意見，會遵從民調結果。他又指，若相關民調最終不能達到門檻，民主黨會進一步跟大眾交代去留的考慮因素。

民主黨立法會議會林卓廷表示，未來在相關民調進行前，會有大型辯論在不同平台進行，希望公眾多關心辯論，能在表態前明白「議員去和留」的優劣和後果。他又呼籲，市民要「珍惜議會戰線」。

61%民主派支持者反對延任 學者稱情緒因素佔多

就民研上星期公布的隨機抽樣電話調查結果，63%自稱「民主派支持者」受訪者反對全體議員留任，林卓廷稱完全尊重相關民調結果，但認為這只是「參考性、並非結論性的民調結果」，希望透過深入和廣泛辯論後，市民明白去和留優劣，作出一個結論性民調。

記者：尹櫻霖