【我要做業主】《愛回家》鄭世豪靠自己圓上車夢 公屋出身「細龍生」感謝太太一齊捱

▲ 鄭世豪跟太太結婚7年，有共同目標。

《愛‧回家之開心速遞》的「細龍生」鄭世豪，劇中食好住好，但現實中的鄭世豪卻腳踏實地，靠自己一步步圓上車夢，世豪在日前一集《我要做業主》，就分享自己的置業故事，更罕有地公開跟愛妻的放閃合照。

「細龍生」鄭世豪自言公屋出身，由讀書至早期投身社會工作，從來沒有考慮是否需要買樓，直至2013年結婚後，才開始想是否要置業。

世豪亦很感謝太太陪他一起去捱，他指：「我跟太太都是同一屋邨長大，結婚時她亦沒要求我要有樓，大家一起租樓住。」

▲ 公屋出身的鄭世豪，坦言婚後才有置業計劃。(影片截圖)

結婚後才考慮買樓

鄭世豪記得當年租金大約9,000元，租住旺角一個200多呎的舊樓單位，漸漸發現每個月交租如幫人供樓，他指適逢當時參加了《星夢傳奇》，工作機會增多，手頭儲了一筆資金，可用作首期，才開始有計劃買樓的打算。

此外，讓他下定決心置業，亦因為影帝張家輝一句電影金句。「當時有部電影（《失戀急讓》），張家輝演地產經紀，他穿著西裝向鏡頭講『幾時係買樓嘅時機，你買得起樓就係買樓嘅時機。』這一句深深印烙在我腦海。」

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▲ 鄭世豪模仿張家輝講出一句置業金句。(影片截圖)

鄭世豪亦慶幸可以早幾年便上車，因為之後樓價逐年上升，他有感如今日才置業，以同一筆首期，未必買到市區樓，或只能選面積更細或較遠地區。

至於有意想「上車」的年輕人，世豪提醒他們要量力而為，從低邁向目標。

▲ 鄭世豪罕有放閃。(影片截圖)

於節目中，向來對感情十分低調的鄭世豪，還公開多張跟太太的恩愛合照，二人外形相襯，最難得是夫婦有共同目標，可以一同為夢想努力，十分幸福。

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▲ 鄭世豪跟太太結婚7年，有共同生活目標。(影片截圖)

參加《星夢傳奇》才華受肯定

現年41歲的鄭世豪，2001年參加第17期無綫電視藝員訓練班入行，早年只多演配角，至13年參加TVB專為藝人舉辦的《星夢傳奇》，歌唱才華始備受肯定，演出機會亦漸多。

▲ 鄭世豪歌視兩綫發展，近日並推出新歌。(陳家瑩攝)

近年在《開心速遞》演「細龍生」一角，跟劇中太太陳偉琪形象入屋，更為人識，近期世豪並簽約新唱片公司，推出新歌《只准你話我是傻 》 ，更由「細龍太」陳偉琪親自演繹MV女主角。