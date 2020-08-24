警搗港島22個非法賭檔　拘捕153人

▲ 警方在行動中檢獲的證物。

新冠肺炎疫情期間，各娛樂場所停業，黑幫為「搵快錢」而開設非法賭檔。警方搗破港島區22個非法賭檔，拘捕153人，包括91男62女，年齡介19至75歲，當中17人是非華裔人士及外籍傭工，當中111人涉嫌違反限聚令，被警方發出告票。

警方相信，已瓦解在港島區內由黑幫操控的非法賭檔，及打擊其收入來源，會向非法賭檔的業主作出跟進調查，不排除會作出檢控，尤其是連續多次被搗破的單位，呼籲大廈管理員如發現非法賭檔請馬上與警方聯絡。

▲ 警方搗破港島區22個非法賭檔。

港島總區反三合會行動組主管謝子坤總督察表示，行動中發現黑幫看準非華裔人士和外傭的市場有利可圖，聘用非華裔人士開設專為其同鄉及傭工的釣魚機場，吸引她們在放假時來賭博。他說，為吸引顧客，黑幫會在場內兜售毒品，或提供免費的冰毒即場吸食。謝指出，警方

警方在行動中檢獲34部釣魚機、182張積分卡、15張電動麻雀枱、24副麻雀、6.3萬元賭款、籌碼和冰壺，另外搜出牛肉刀、鐵通和少量毒品。

▲ 警方交代行動詳情。

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記者：曾秋文