【新冠肺炎】再多34人康復出院　至今共4,052名病人康復出院

本港疫情未止，今日（24日）新增9宗確診個案，2宗為輸入個案，其餘7宗為本地感染病例。本地個案中，有3宗與早前個案相關，當中3涉及家庭、朋友聚會相關；另有4宗源頭不明。今日另有宗以內初步確診個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生公布醫管局最新情況。何婉霞指截至今早9時，過去24小時沒有病人離世，至今累計77人因染疫後死亡。

此外，今早9時為止，新增33宗須呈報的懷疑個案；過去24小時，再多30人康復出院，至今共4,052名病人康復出院，現時有526名確診者在19間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中27人危殆、37人嚴重，462名病人情況穩定。

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至於公立醫院正使用1239張負壓病床及682間負壓病房，其使用量分別是52%和65%。

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記者：郭家穎