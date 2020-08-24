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【新冠肺炎】東區醫院44歲患白血病女印尼傭工今日確診　9位同病格病人將會被送至檢疫中心

社會 16:54 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（程志遠攝）

本港疫情未止，今日（24日）新增9宗確診個案，2宗為輸入個案，其餘7宗為本地感染病例。本地個案中，有3宗與早前個案相關，當中3涉及家庭、朋友聚會相關；另有4宗源頭不明。今日另有宗以內初步確診個案。

【新冠肺炎】再增7宗本地感染半數不知源頭　張竹君：疫情未完全受控

昨日（23日），東區醫院內科病房一名44歲女印尼傭工初步確診，今日確診，編號為4686，其入院一個月後「陰轉陽」，其僱主為確診者惟事主無被列作緊密接觸者。該名外傭住院期間同病格有52名病人須被為緊密接觸者，其中17名病人正留院進行隔離檢疫，35人已離院，已通知衛生防護中心今日起會繼續跟進。所有為其提供護理的醫護人員，均有按照醫管局指引穿着防護裝備，沒有要人被列為緊密接觸者。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生指昨日（23日）提到的17位病人檢測後結果為陰性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中35位已離院的病人中，有9位未過14日，將會被送至檢疫中心，另2位因其他因素需要再度入院。

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記者：郭家穎

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