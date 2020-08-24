射擊碎片續現郊野及城門水塘　環團促水務署重新認真搜證

▲ 綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，於審訊結束後，曾分別於7月及8月兩度重返現場，發現當地依然漫山鉛粒及飛靶。(林宇翔攝 )

香港槍會被指控未有妥善處理會員飛靶射擊時留下的子彈及碎片，更落入引水道及城門水塘，遭水務署票控，但法庭上月因署方保存證物有錯漏，判決香港槍會罪名不成立。環團綠惜地球發現，上月現場仍漫山鉛粒及飛靶，「最保守估計有上萬粒」，指香港槍會只是「技術性脫罪」，促請水務署重新認真搜證，保障本港食水安全。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，於審訊結束後，曾分別於7月及8月兩度重返現場，發現當地依然漫山鉛粒及飛靶，「最保守估計有上萬粒」，且最近連場大雨下，把山上積存的靶碎、霰彈槍內的鉛粒和塑膠彈塞沖下引水道，或會分裂成微膠珠，流入7公里外的城門水塘，污染食水。

朱漢強指，事件擾攘多年，從現場「一個鐘可以執到200多塊飛靶碎片」可見，垃圾製造者未有預防及定期清理有關垃圾；建議槍會應在射擊活動結束後清理殘留物、考慮改用較少污染的「綠色子彈」，例如以銅取代鉛。他表示近日已去信水務署反映問題，促請當局重新認真搜證，保障本港食水安全，獲署方回覆指「正研究法院判詞，以及會諮詢律政司的意見再跟進」。

香港槍會回覆本報查詢，表示由於政府限聚要求，已於今年7月17日起停止所有射擊活動，不明白近日有關射擊產生物件之來歷。

地政總署表示，荃灣葵青地政處一直就該處環境問題與相關部門溝通，如證實有違反地契條款的情況，會採取適當的執行契約條款行動。 水務署回覆指，正尋求法律意見，檢視相關工作安排，以進行更嚴謹的搜證工作。漁農署回覆指，在最近的定期巡視中，發現屬於大欖郊野公園的槍會重疊範圍有射擊殘餘物，已多番提醒該槍會應就完成了的清潔行動交代詳情，但至今未收到該會回應。

記者：洪芷晴