葉劉淑儀70大壽：終於合資格領取生果金

▲ 今日是葉劉淑儀70歲生日。（葉劉淑儀Facebookt圖片）

新民黨主席葉劉淑儀今日70大壽，雖然疫情情影響，未能像往年般大肆慶祝，不過葉太依然過了一個不一樣的生日，葉太又開心地謂，「終於合資格領取生果金。」

葉太在社交媒體上分享踏入「古稀」之年的感受，雖慨嘆時光飛逝，但謂自己身體狀況良好，精力依然充沛，工作更是愈做愈起勁。相識多年的友人亦說其依然「生猛精靈」，葉太對此非常感恩。

▲ 新民黨同事為葉劉淑儀舉辦生日派對。（葉劉淑儀Facebook圖片）

雖然慶祝規模不比以往，不過新民黨同事，亦在秘書處為葉太舉行了一個簡單、別出心裁的派對，有未能出席者透過Zoom隔空參與派對，新民黨創黨元老史泰祖醫生更用喇叭吹奏生日歌，各方好友的祝福都別具心思，讓葉太十分感動。

另外，葉太又謂，今年感到高興的是，辛勤工作45年後，終於合資格領取生果金，「算是長者福利。」

至於生日願望，葉太沒有提及個人，而是希望疫情早日遠去、社會回復平靜，市民安居樂業，香港得以重新出發。

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