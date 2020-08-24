【食用安全】Youtuber實測雪糕放2小時不會完全溶化　專家解構雪糕「屹立不倒」真相

▲ 專家解構雪糕不會完全溶化真相。

夏日炎炎食雪糕，最怕雪糕極速溶化。有台灣Youtuber就實測4款雪糕，看看放在室溫環境下2小時，雪糕會溶化到什麼程度。結果，居然有雪糕只溶化了一半，並保持雪糕的口感，十分神奇，到底為什麼過了2小時，雪糕仍未完全溶化？

台灣Youtuber「科研市集」實測市面4款常見的雪糕，放在室溫下2小時，看看雪糕的溶化程度。結果顯示，有2款雪糕都已經溶化成「雪糕湯」，但其中一款雪糕食下去的口感仍是「綿密的」，還食到雪糕的口感，不會一放入口就完全溶化。另一款則變成泡沫狀，如海綿泡沫，密度非常稀疏。

另有一款雪糕基本上不算溶化，密度還算高，看起來像卡士達醬，味道像泡芙裏的餡料，溶化後不算太難吃。

到底為什麼部份雪糕即使放在室溫也不太溶化？其實這與雪糕的成份添加物及加工過程有關。雪糕一般會添加穩定劑及乳化劑，用來穩定雪糕的結構和形態。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾接受TOPick訪問時指，相信雪糕不會溶化是加入了穩定劑。

我一點都不驚訝，加入了穩定劑的雪糕就是不會融化，而穩定劑都是可食用無害的，市民不須擔心。

她指出6種常見添加在食物中的穩定劑：

關華豆膠（Guar Gum）

黃原膠（Xanthan Gum）

卡拉膠（Carrageenan）

凝固粉（coagulant）

硫酸鈣（Calcium Sulfate）

乳清蛋白（whey protein）

正常的雪糕是由奶、水、糖等，加蛋發起，就可由軟雪糕變硬，入口質感清新不黏稠，而加入了穩定劑的雪糕就會較黏口。

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責任編輯：羅嘉欣