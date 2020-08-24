【愛馬仕】日本Hermès富婆會交流「搶袋」心得　女兒出世即豪送Birkin手袋做禮物

▲ 日本有一個「Hermès富婆會」，交流買手袋心得，要有Birkin手袋才可以入會。

名牌Hermès手袋由幾萬至逾200萬元不等，即使有錢都未必買到，愈難買愈令女士們想搶到手。日本有一個「Hermès富婆會」，要有Birkin手袋才可以入會，有節目直擊富婆會聚會，會員交流買手袋心得，更有人指將來女兒出世，即豪送Birkin手袋給她做禮物。

為買袋與店員打好關係

日本節目《松子會議》早前直擊「Hermès富婆會」的一次聚會，女士們在一間高級餐廳聚會，她們不約而同都擁有至少一個Birkin手袋，紛紛拿出手袋向鏡頭展示。她們的話題當然離不開手袋，包括如何搶貨、哪個新款值得買入等。

▲ 會員至少要有一個Birkin手袋。（影片截圖）

這些富婆手上的手袋索價逾100萬日元（約7.3萬港元），不過要成功購入手袋絕不容易，她們更會組成「愛馬仕搜查小隊」，到各間專門店視察，與店員打好關係，有時亦要碰運氣，才能買到心儀的手袋。

有富婆會員分享，Birkin手袋可遇不可求，一旦見到就不能猶疑，必須立即買下，否則錯過了怨也沒用。有女士到店十幾次都買不到一個Birkin手袋，也有女士「一擊即中」，不禁要讚自己運氣好。

▲ 有富婆去店一次就買到Birkin手袋，直言非常幸運。（影片截圖）

奶奶轉贈手袋傳承下去

其中一位闊太會員表示，她的Birkin手袋有點歷史，是奶奶轉贈給她的，而她將來也會把手袋傳承下去︰

我將來會把手袋傳給女兒，她一出世就可擁有首個Birkin手袋。

她擁有4個Birkin手袋方便襯衫，沒甚麼保養名牌手袋心得，甚至連沙灘鞋也照樣放入手袋。

▲ Hermès馬仔掛飾極難搶。（影片截圖）

除了買手袋外，手袋配件也很重要，例如絲巾、掛飾等。有富婆Birkin手袋的手挽繫上Hermès絲巾，她指售價約2萬日元（約1,500港元），至於Hermès馬仔掛飾大概6萬日元左右（約4,500港元）。有女士指到店不下幾十次，可是一個馬仔掛飾也沒買到。

富婆大讚Birkin手袋升值潛力高，因此非常搶手。其中有闊太表示︰

奢侈品可當作投資，隨時翻倍升值，手袋、錢包外，就連馬仔掛飾都可以。

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