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【抱憾終生】慈父開車40小時趕往醫院探癌末女兒　遭誤診染疫禁見愛女最後一面

親子 17:42 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

阿根廷當地採取隔離政策防疫，日前有位爸爸因而遭禁止見癌末女兒，女兒5日後離世。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，阿根廷有逾34萬2千宗確診個案，當地採取隔離政策防疫，日前有位爸爸因而遭禁止見癌末女兒，而女兒在5日後病逝，她留下遺言指未能見爸爸是被剝奪權行，抱憾辭世。

綜合外媒報道，阿根廷一名父親Pablo Musse住在南部內烏肯省（Neuquén），本月15日他開車長達40小時，前往至少1,100公里遠的科爾多瓦省（Córdoba），趕赴醫院探望35歲的女兒Solange Musse，女兒罹患乳腺癌住院治療中。

阿根廷實施隔離政策

阿根廷自3月中旬實施全國隔離政策後，Pablo自始就沒有再見女兒。據指當地政府實施隔離政策超過5個月後，目前已逐漸解封，在疫情重災區的首都地區彈性開放多項商業及個人活動。可是，各地的防疫隔離措施最終由省長決定是否解封。

15日，Pablo與殘疾人士小姨一同開車前抵達省邊界時，他們被衛生局檢測站要求接受病毒快速檢測，因連續2次測試結果為「可疑」，故衛生人員認定他染疫，要求他們折返，禁止前往當地旅館隔離，亦不再安排再做更準確的鼻咽拭子檢測。其實，Pablo在10日前曾做過檢測呈陰性。

遭誤診染疫禁止跨區

爸爸Pablo表示，由於女兒患癌症10年，當時情況不穩，擔心如不盡快見女兒，就再也無法見面，而在醫院的女兒Solange 亦非常心急想見爸爸。

Pablo在折返的路程上，有多達8輛巡邏車跟隨，沿路不准他們下車買食物或停下休息，當時他已連續開車40小時，非常疲倦。最後他進行了鼻咽拭紙檢測，結果證實為「陰性」，沒有染疫。

癌症女兒5天後離世

不幸的是女兒在醫院等待時，5天後，即於21日清晨在病逝，爸爸未能送別愛女，未有見上最後一面。女兒在病逝前兩日寫下一封遺書，作出控訴寫道：

他們對父親的所作所為相當不人道，我感到很無助，剝奪我和父親見面的權利……我只是想和家人在一起！

母親有感由於女兒無法和爸爸見面，令病情惡化，她相信若果丈夫可前來相聚，女兒現在還活着，不會抱憾辭世。

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責任編輯︰王明芳

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