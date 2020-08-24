衞生防護中心：10月展開新一輪流感疫苗接種計劃

▲ 衞生防護中心稱，10月展開新一輪流感疫苗接種計劃。（資料圖片）

衞生防護中心今日（24日）宣布，本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，分別於10月8日及22日展開，為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種。



在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊，會到參與學校為學童免費接種疫苗。現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加。小學的外展服務將於10月22日展開，而幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月8日開始。



幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心今年度的外展計劃，每劑疫苗可獲資助額將由260元增加至270元，疫苗由參與醫生自行提供。小學外展方面，每劑疫苗可獲資助額仍為100元，疫苗由衞生署提供。目前約有140名醫生，將參與提供疫苗接種服務。



至於不參與上述外展計劃的小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，仍可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」盡早為其學生安排到校的疫苗接種服務，該計劃今年度每劑疫苗的資助額由210元提高至240元。



衞生署已就新一年度「疫苗資助計劃」的安排通知參與的醫生和提醒他們早作準備和適時訂購疫苗。

衞生防護中心發言人表示，接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一。為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，除繼續於小學推行免費外展疫苗接種服務，今年度的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心外展服務亦已恆常化。

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責任編輯：吳卓峰