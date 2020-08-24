【新冠肺炎】IT男康復後外遊再確診　袁國勇團隊研究證或屬全球首宗二次感染

▲ 袁國勇團隊證實，早前33歲確診IT男屬二次感染。

本港一名33歲從事IT的男子3月底確診，康復出院後曾外遊，惟日前返港後再檢出對新冠病毒呈陽性反應。港大醫學院微生物學團隊比較患者兩次感染後體內的病毒株，經基因測序分析後發現兩次病毒株基因排序明顯不同，證實為全球首宗康復後再感染個案。

衞生防護中心早前提到，早於3月底確診的第564宗33歲男病人，於4月中出院，8月6日至15日獨自經倫敦到西班牙旅行，返港後檢測對新冠病毒呈陽性，現仍留醫亞博館社區治療設施。

【新冠肺炎】33歲IT男4月康復經倫敦到西班牙旅行返港 再對新冠病毒呈陽性留醫

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的的團隊，透過次世代高通量基因測序，證實病人首次及第二次受感染時的病毒基因組屬於不同的基因分支，兩者的病毒間共有24個不同的核苷酸。

團隊亦於9種蛋白質中發現氨基酸的差異，包括在第一次感染的病毒中發現ORF8蛋白缺少58個氨基酸；結果證實是次個案為再次感染，亦是全球第一宗記錄新冠肺炎患者於康復後受二次感染的相關文獻。

團隊稱，大多數患者康復後都有血清中和抗體反應，不少人認為患者康復後不會再受感染，惟有證據顯示一些患者抗體水平於數月後逐漸下降，同時亦有患者可於康復期的呼吸道分泌物中，病毒RNA的數量雖漸降，仍可於測試中呈陽性持續長達3個月。

團隊認為，是次病例說明首次感染後至復原幾個月後，康復者亦可能再次受到感染，即使患者透過自然感染而具有免疫力，新冠肺炎仍可能像其他引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，持續在全球人群中存在。

團隊又指，由於自然感染後產生的免疫力或只維持一段短時間，已受過感染的康復者也應考慮接種疫苗；而先前曾受感染的患者仍應遵守流行病學控制措施，例如戴口罩和保守社交距離。

是次論文今日已於期刊《臨床傳染病》接受及將會在線發表。

醫院管理局總行政經理何婉霞指，已將病人報告交給港大微生物學系分析，已循二次感染方向研究，但目前文獻上仍未有人報告二次感染的病例。

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記者：陳正怡