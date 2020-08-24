【瀕危鯊魚】元朗街市賣28蚊3條鯊魚仔　魚類專家：香港整體鯊魚已傾向瀕危邊緣

▲ 元朗有街市售賣鯊魚仔

元朗同益街市有鯊魚仔出售！近日有市民在網上發文表示，在同益街市有魚檔售賣原條小鯊魚，更標示$28一份（3條）。到底這是哪一種類的鯊魚？TOPick為此向香港魚類學會會長莊棣華了解，他不建議食用，強調香港整體鯊魚已傾向瀕危邊緣，並解釋這種鯊魚一些特性。

該名市民上周五（28日）在facebook群組「食在元朗」發文並上載相片表示，當日下午發現有魚檔賣小鯊魚，問「唔知有冇人試過買嚟食呢？好食嗎？應該點整好？」從相片可見，檔主3條小鯊魚拼作一份出售，已奄奄一息，部份標示「$28/份」，部份則為「$25/份」。不少網民回覆指，「啲肉唔滑仲好鞋（榎）」，有的更指「好腥，肉又梅，買過一次，好難食」。不僅肉質不滑嫩，也有人指出「鯊魚係用皮膚排尿，咁咪會好押（餲）」，另有人指烹煮方法通常是「炆或者打魚膠（整魚蛋）」。

另外，有網民呼籲勿買小鯊魚：「鯊魚仔通常係捕魚唔小心撈埋，好陰功。如果多人因好奇而買，佢哋會以為有市，就會多咗捕獲。所以，見到都唔好買吧。」也有人指：「咁樣食法不出十年海中魚毛也沒有了，以前的漁民會有（漏網之魚）意即魚網的網位比較大，小魚可以游出網外也算是保育的方法；今天再不見（網開一面）只有趕盡殺絕，可悲。」

魚類專家：香港鯊魚已傾向瀕危邊緣

香港魚類學會會長莊棣華接受TOPick訪問時表示，相片中的鯊魚屬於「尖頭斜齒鯊」（學名Scoliodon sorrakowah），成熟期最長可達1.2米，但一般少於1米。相片中的尖頭斜齒鯊已成熟，為可交配年齡。

他又指，不建議進食鯊魚，

因為香港整體鯊魚已傾向瀕危邊緣，鯊魚種類銳減，以前有21、22種鯊魚，現在常見的鯊魚只有2、3種。

十多年前，全球鎚頭鯊（雙髻鯊）數目急跌，因每年消耗量為4億條。當漁民捕漁時使用定置網，或於其他海域使用拖網捕魚，尖頭斜齒鯊有機會被沖入魚網。看魚身的傷痕，就可知道是用魚勾或是其他方式捕獲。

鯊魚有尿騷味？莊棣華解釋，鯊魚身體調節機能與淡水魚不同。牠們為保持身體的水分，會儲存大量尿素維持體內滲透壓，身體的鹽分濃度也略低於海水。故此，鯊魚常被指有股尿騷味。

他續指，鯊魚全身軟骨，不同部位藥用功效分別不大；不會因為是魚翅，效用就特別大。坊間過份吹噓鯊魚的藥用價值，以致全球濫捕情況嚴重。而且，單割去魚翅是極殘忍及浪費的行為，虛耗物種，令鯊魚數目急跌。

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記者：黃泳欣