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【酒店優惠】黃金海岸酒店推「食住遊」住宿優惠 每晚$1,480起送1000元餐飲消費額

精明消費 18:16 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃金海岸酒店推「食住遊」住宿優惠 。

疫情下不能外遊，惟有靠在香港Staycation彌補一下「想飛」的希望。不少酒店推出住宿優惠，香港黃金海岸酒店推出全新「食住遊」住宿優惠，兩人入住或兩大一細(不額外加床)，房價$1,480元起(已包服務費)，入住豪華海景客房住宿，每次入住會送 $1,000 餐飲消費額。入住日期由即日起至 2020 年9月30 日。

據黃金海岸官方網站指，「食住遊」住宿每晚1480元，可住豪華海景客房一晚，優惠會奉上1000元餐飲消費額，可在入住期間到餐廳享用佳餚及特色飲品，或於客房享用。

另優惠還包括免費無線上網；免費享用由酒店往返尖沙咀穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得) ；餐飲消費額不可與其他折扣及推廣優惠同時使用另還有免費

條款及細則：

  • 每房最多可供2位成人及2位11歲或以下小童入住。
  • 住宿計劃價目已包括 10% 服務費及現行政府稅。
  • 於預訂時須使用信用卡預付一晚保證金。可於入住 72 小時前更改或取消預訂，否則不設退款。

適用入住日期：

即日起 2020 年 9 月 30 日

黃金海岸酒店官網預訂網址：

https://bit.ly/31oNNfq

香港黃金海岸洒店

地址：青山公路 1 號

責任編輯：陳珈希

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