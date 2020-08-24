曾稱吸入催淚彈後不適    社工指陳彥霖透露事後曾吸食大麻  

▲ 社工唐穎恩昨於死因研訊中指，陳彥霖曾稱吸入催淚彈後不適，事後曾吸食大麻。(陳國峰攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，警方經調查後指死因無可疑，死因裁判法院今（24日）午繼續研訊。社工供稱，死者去年8月13日因涉襲警被捕，在警署內死者精神異常，惟其後兩人談及事件，死者指於8月11日吸入催淚彈後感不適，及後吸食了大麻，對被捕及警署發生的事件沒印象。

社工唐穎恩作供，她現時任職社會福利署助理社會工作主任，唐供稱自死者中一開始跟進其個案，死者因腳部傷患而沒有繼續跳水，初中時死因曾因社交問題轉校，其後又再轉到寄宿學校。唐指死者在寄宿學校的成績優異，備受老師喜愛，曾獲得畫場刊及參與朗誦節的機會，但死者仍因為同性之間的相處問題，感到不愉快。唐供稱死者曾多次離家出走，但指死者沒有自殺或自殘傾向。

惟死因研訊主任問及，死者於去年3月在女童院疑有自殺行為。唐供稱，事件源於死者當日上庭後須返回青少年院，死者為此感到不滿，便在獨立房用餐時，嘗試用膠袋箍頸，其後出院時死者逃跑並失蹤。唐指其後再次尋回死者時，得知死者失蹤期間去了當陪酒。

唐續供稱，當時尋回死者後，死者出現巨大轉變，死者透露想報讀知專課程，又自行尋找資料及報讀課程，唐指死者獲取錄後，感到十分高興。

唐又重提死者涉於8月13日在塘福懲戒所時，因想見「男友」而涉襲警一事。唐供稱死者當日被捕後，在警署內神智異常，亦無法正常對答，當時她曾詢問警方可否將死者送院檢查，但警方以程序為由拒絕。

唐續供稱，惟一星期後當她再見死者時，死者向她表示忘記事件，又重申塘福懲戒所內該男子並非她男友，只是筆友。唐指，當時死者向她憶述事件，指8月11日為了替堂姐慶祝生日，到尖沙咀購買蛋糕，當時吸入了催淚氣體而感到不適，並出現幻聽，及後到九龍灣向1名男性朋友取得大麻，並吸食了一口，其後發生了塘福事件。

唐又供稱，據她了解，死者於8月12日已曾探訪該塘福男子，並且不願離去及在塘福懲戒所外的路邊睡覺，死者翌日再度探訪後才釀成襲警事件，惟事後死者被送往女童院，驗毒報告卻呈陰性。

唐另供稱，死者除了在8月13日出現異常，於同月20日亦出現類似情況，當時死者因損壞女童院物品及情緒不穩而送院，惟死者當日表現更有攻擊性，不停指罵她，死者當日又表示有幻聽，聽到「嘟嘟」聲及有人講「你乖啲啦、你乖啲啦」。唐強調死者一向待她有禮。聆訊明(25日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌