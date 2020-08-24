【學海無涯】馮盈盈自知懶音問題嚴重　聘言語治療師學習正確發音

▲ 馮盈盈自知自己發音有問題，聘教師求教。（取自馮盈盈facebook）

港姐冠軍馮盈盈受TVB力捧，近年不論演劇集還是當主持的工作都不斷，比如馮盈盈有機會參演《反黑路人甲》等劇，同時又主持《後生仔傾吓偈》。

馮盈盈本身也不分努力，比如她知道自己發音有問題，聘言語治療師糾正以改善情況。馮盈盈今日（8月24日）在個人社交平台分享隨老師學發音後的一些學習心得，同時上載教材資料。

▲ 馮盈盈透過網絡跟老師上課。（取自馮盈盈facebook）

從相中所見她在教材寫下筆記，學習態度頗認真。FYY寫道：

眾所周知 我FYY一直致力改善發音

遍尋方法消除懶音問題

由最初開始意識到有粵音錯誤

於是嘗試咬木塞讀報練習

但慢慢發現當我沒有認清粵語正確讀音

例如：朋 pang4 (韻尾-ng 舌根音)

而不是 貧 pan4 (韻尾-n 舌齒音)

再用力發音 都只會把錯音越練越深

於是我在<反黑路人甲>拍攝完畢後

跟資深報幕員 羅山老師 上正音班

學習標準粵語的正音正讀

打好粵語基礎 令我懶音情況大大改善

但我仍有疑惑 要100%準確發音

就應該由根本學習粵語發音原理

例如：舌根音 講gong2

人人都只是說”用力發音不要懶 就能讀準” 或 “張大口去讀才準”

但力應該用在哪個發音器官？發音時舌頭應放在口腔哪個位置？

所以我決定以科學化及research-based 方式學習廣東話

▲ 馮盈盈在教材寫下筆記，學習態度頗為認真。（取自馮盈盈facebook）

馮盈盈表示，跟言語治療師上了幾課後，清楚認識到如何運用才能正確發音粵語，亦不會用錯力和多餘發音器官令說話感覺不自然。

她最後稱：