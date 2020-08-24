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【學海無涯】馮盈盈自知懶音問題嚴重　聘言語治療師學習正確發音

娛樂 18:32 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮盈盈自知自己發音有問題，聘教師求教。（取自馮盈盈facebook）

港姐冠軍馮盈盈受TVB力捧，近年不論演劇集還是當主持的工作都不斷，比如馮盈盈有機會參演《反黑路人甲》等劇，同時又主持《後生仔傾吓偈》。

馮盈盈本身也不分努力，比如她知道自己發音有問題，聘言語治療師糾正以改善情況。馮盈盈今日（8月24日）在個人社交平台分享隨老師學發音後的一些學習心得，同時上載教材資料。

馮盈盈透過網絡跟老師上課。（取自馮盈盈facebook）

從相中所見她在教材寫下筆記，學習態度頗認真。FYY寫道：

眾所周知 我FYY一直致力改善發音
遍尋方法消除懶音問題
由最初開始意識到有粵音錯誤
於是嘗試咬木塞讀報練習
但慢慢發現當我沒有認清粵語正確讀音
例如：朋 pang4 (韻尾-ng 舌根音)
而不是 貧 pan4 (韻尾-n 舌齒音)
再用力發音 都只會把錯音越練越深
於是我在<反黑路人甲>拍攝完畢後
跟資深報幕員 羅山老師 上正音班
學習標準粵語的正音正讀
打好粵語基礎 令我懶音情況大大改善
但我仍有疑惑 要100%準確發音
就應該由根本學習粵語發音原理
例如：舌根音 講gong2
人人都只是說”用力發音不要懶 就能讀準” 或 “張大口去讀才準”
但力應該用在哪個發音器官？發音時舌頭應放在口腔哪個位置？
所以我決定以科學化及research-based 方式學習廣東話

馮盈盈在教材寫下筆記，學習態度頗為認真。（取自馮盈盈facebook）

馮盈盈表示，跟言語治療師上了幾課後，清楚認識到如何運用才能正確發音粵語，亦不會用錯力和多餘發音器官令說話感覺不自然。

她最後稱：

我分享自身經歷 係希望各位想改善懶音的朋友
最好還是跟老師上課學習
這樣才進步得最快
大家一齊講好廣東話

馮盈盈 電視劇 綜藝節目 香港小姐 TVB

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