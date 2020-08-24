公開大學收集新校名惹熱議　網民提議改為「何文田大學」「香城大學」

▲ 公開大學邀請公大成員及公眾提交新校名建議。（資料圖片）

香港公開大學今日（24日）宣布即將重新命名，以免因「公開」一詞令公眾誤會公大目前僅提供遙距課程，公開收集新中英文校名建議，消息公布不足一日，已有不少網民提供建議，例如「何文田大學」及「香城大學」等。

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公大表示，公大已由最初的遙距教學學院，轉型為一所綜合型大學，現有約1萬名全日制學生及9,000名兼讀制學生，開辦應用型及實用型課程，包括創意藝術、檢測認證及護理學等，惟仍有不少人誤會公大目前仍然只提供遙距教育，校方形容這些誤解為公大發展造成障礙，因此近年多次討論重新命名的可能性。

直至去年，公大就重新命名正式進行討論，並於去年及今年初諮詢學生、校友及教職員等，形容「大學在不同形式的諮詢活動收集所得的意見顯示，大多數人支持大學重新命名」，校方現已成立「大學名稱評選委員會」，並邀請公大成員及公眾為新校名提出建議，有意者可於9月30前透過公大校網提交建議。

公大學生會昨（23日）在Facebook發文指校方已提前向全體學生發電郵預告消息，並呼籲學生提供建議，有網民留言質疑是否有必要改名，認為「公開」可指向「校育理念人人可教，每個人都有受高等教育的機會」，但亦有網民反映現有校名確對畢業生到海外升學有影響，另有網民建議就新校名舉辦公投，而不是由相關委員會決定。

不少網民已就新校名提出建議，包括因應公大校舍主要位於何文田，建議重新命名為「何文田大學」，其他建議包括「香港開大學」、「香港第一大學」、「香港公開非遙距大學」及「封閉大學」等。

有網民亦拋出公大曾被戲稱的「鯨魚大學」，另有建議取公大校友、前眾志秘書長黃之鋒之名，將公大改名為「之鋒大學」（The Gif University of Hong Kong）。

不過，按校方列出八項評選要求，新校名除必須反映大學特質和策略重點等，亦不應牽涉任何社會事件、政治或宗教，以及不可包含任何有可能被誤認為其他負面含義的單詞，故此部分網民的建議或會自動落選。

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記者：馮琪雅