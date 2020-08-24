【超市優惠】將軍澳日出康城2萬呎超市掃貨攻略　必搶限量$99福袋+$15起優惠美食【內附詳情】

▲ 將軍澳日出康城大型商場The LOHAS剛於上周日開幕，佔地2萬呎的新派超市FRESH新鮮生活同時開幕。

將軍澳日出康城曾被譽為「美食沙漠」，皆因鄰近食肆、街市或商店一直短缺。不過全新大型商場The LOHAS康城剛於上周日開幕，除有各大食肆及商店外，當中更有佔地2萬呎的生活概念店「FRESH新鮮生活」進駐，集街市及超市於一身。今日記者就行一轉這個大型新派超市，為大家精選出必搶貨品及掃貨攻略！

▲ 特設熱帶生果區「鮮果殿」，專賣榴槤、山竹、芒果等東南亞水果。（湯炳強攝）

必買精選優惠

讓康城居民引頸以待的大型超市終於開幕，自不然要推出優惠益街坊。於新張期內，不少專區都設有「開幕月禮遇」，會推出優惠價滋味美食，如煮場館的炸魷魚鬚（$15）、寿司ほんぽ每日限量50條蒲燒鰻魚（$30）等。

▲ 寿司ほんぽ供應每日限量50條蒲燒鰻魚，每份$30。（黃依情攝）

由即日起至9月5日，顧客可以99元優惠價購買「香港製造體驗包」，內有多款本地製造醬汁、蝦子麵、脆口小食及飲品等，總值近200元，以及Fresh環保袋，非常超值。

而由9月5日至20日，超市更推出「HK$1新鮮見面禮」，顧客只需以1蚊超抵價，便可選購精選的新鮮食材，包括阿拉斯加長腳蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、美國安格斯牛扒及哥倫比亞熱情果等，詳情有待官方公布。

▲ 由即日起至9月5日，顧客可以99元優惠價購買香港製造體驗包，每日限量供應。（湯炳強攝）

如一般超市般，FRESH亦推出會員制，新張期內免費成為會員後會獲得「會員有甜頭」優惠券書仔一本，內有逾20張優惠券，有效期更至11月中。

此外，超市推出high-tech「Seamless Buy閃買」功能，會員在門市內可用手機應用程式邊行邊掃貨品的QR code或barcode，再於「閃買」自助付款機以電子支付方式付款，省卻排隊的煩惱，方便快捷。

▲ 超市由即日起至9月6日會舉辦繽紛嘉年華，包括贈送爆谷棉花糖及扭氣球予小朋友等。（湯炳強攝）

掃貨攻略：濕貨區

超市中最矚目的應算是海鮮城，來自全球及本地的生猛海鮮、淡水及冰鮮魚逾50種，例如阿拉斯加長腳蟹、本地藍花蟹、澳洲波士頓龍蝦、大連鮑魚等，種類繁多，甚至有街市少見的麵包蟹、水晶蟹及紐西蘭青口等。

▲ 海鮮檔設有即買即煮加工場，購買新鮮海蝦、蟹、龍蝦或魚後，可即交予廚師加工。（湯炳強攝）

海鮮檔亦設有即買即煮加工場，客人購買新鮮海蝦、蟹、龍蝦或魚後，可即場選定心水烹調方法交予廚師操刀，如金沙炒、避風塘炒、辣酒煮或豉汁蒸等，會按斤數另收加工費。

▲ FRESH設有肉檔供應本地豬肉，並棄用木枱改用雲石枱，更衛生。（湯炳強攝）

店家亦非常支持本地漁農業，肉檔方面，除有日韓美等地頂級肉類外，甚至將街市豬肉檔搬入超市，售賣新鮮豬肉及無激素添加本地豬，每逢周末更會供應非常受歡迎的本地黑毛豬。

水果檔則大致分為兩區，入口處的大貨架會專賣來自本地及外國的當造精致水果，如日本一宮桃、靜崗哈蜜瓜、巨峰提子等，更首度設有熱帶水果專區，專賣泰國榴槤、金柚、山竹、龍眼等較冷門的水果，非常有新意。

乾貨區

乾貨區有較多特色主題專區，如專賣豆品的豆本坊，有一磚磚本地新鮮豆腐供應，以及多款日韓豆製品、中式急凍素食，是超市較少見。

▲ 專賣豆品的豆本坊，有超市較少見的新鮮豆腐。（湯炳強攝）

日日糧坊則是專門賣米及麵的專區，賣的是本地老字號陳明記粉麵散裝麵餅及特色糙米，如墨江血糯紫、三好米免浸糙米、黑龍江稻花香等，並引入日本磨米機，可即場碾磨成不同精米度。

▲ 「元氣蛋」精選全球新鮮雞蛋，有罕見的温泉蛋、櫻花蛋、竹絲蛋及有機蛋等，每日新鮮直送。（湯炳強攝）

而零食、餅乾、麵包及飲品等，全部擺放在Snack & Treat專區內，更有大人細路也喜愛的夾糖區，並精選出「童」食系列，會特別標示出較適合兒童食用的健康零食。

熟食區

超市內設有多個熟食區，猶如個迷你版的food court般，提供中、西、日及輕食等選擇，更首創超市版Omakase、現場即製燒味、小炒兩餸飯及港式點心等，當作外賣加餸也是個不錯選擇。

▲ 燒鵝皇子由經驗豐富的師傅現場即製燒味，主打皮脆兼肉汁豐腴的皇子燒鵝，每隻$488。（湯炳強攝）

▲ 熟食檔港味道有多款港式點心及小食賣，如缽仔鳳爪排骨飯（$29）及Oreo雞蛋仔（$22）。（湯炳強攝）

▲ 收銀處及場內總共設有16部自助付款機，濕貨區更可即買即以電子貨幣付款，非常方便。（湯炳強攝）

FRESH 新鮮生活

地址：將軍澳日出康城The LOHAS2樓201-201A號舖

營業時間：8am－11pm

記者︰黃依情