【超市優惠】將軍澳日出康城2萬呎超市掃貨攻略 必搶限量$99福袋+$15起優惠美食【內附詳情】
將軍澳日出康城曾被譽為「美食沙漠」，皆因鄰近食肆、街市或商店一直短缺。不過全新大型商場The LOHAS康城剛於上周日開幕，除有各大食肆及商店外，當中更有佔地2萬呎的生活概念店「FRESH新鮮生活」進駐，集街市及超市於一身。今日記者就行一轉這個大型新派超市，為大家精選出必搶貨品及掃貨攻略！
必買精選優惠
讓康城居民引頸以待的大型超市終於開幕，自不然要推出優惠益街坊。於新張期內，不少專區都設有「開幕月禮遇」，會推出優惠價滋味美食，如煮場館的炸魷魚鬚（$15）、寿司ほんぽ每日限量50條蒲燒鰻魚（$30）等。
由即日起至9月5日，顧客可以99元優惠價購買「香港製造體驗包」，內有多款本地製造醬汁、蝦子麵、脆口小食及飲品等，總值近200元，以及Fresh環保袋，非常超值。
而由9月5日至20日，超市更推出「HK$1新鮮見面禮」，顧客只需以1蚊超抵價，便可選購精選的新鮮食材，包括阿拉斯加長腳蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、美國安格斯牛扒及哥倫比亞熱情果等，詳情有待官方公布。
如一般超市般，FRESH亦推出會員制，新張期內免費成為會員後會獲得「會員有甜頭」優惠券書仔一本，內有逾20張優惠券，有效期更至11月中。
此外，超市推出high-tech「Seamless Buy閃買」功能，會員在門市內可用手機應用程式邊行邊掃貨品的QR code或barcode，再於「閃買」自助付款機以電子支付方式付款，省卻排隊的煩惱，方便快捷。
掃貨攻略：濕貨區
超市中最矚目的應算是海鮮城，來自全球及本地的生猛海鮮、淡水及冰鮮魚逾50種，例如阿拉斯加長腳蟹、本地藍花蟹、澳洲波士頓龍蝦、大連鮑魚等，種類繁多，甚至有街市少見的麵包蟹、水晶蟹及紐西蘭青口等。
海鮮檔亦設有即買即煮加工場，客人購買新鮮海蝦、蟹、龍蝦或魚後，可即場選定心水烹調方法交予廚師操刀，如金沙炒、避風塘炒、辣酒煮或豉汁蒸等，會按斤數另收加工費。
店家亦非常支持本地漁農業，肉檔方面，除有日韓美等地頂級肉類外，甚至將街市豬肉檔搬入超市，售賣新鮮豬肉及無激素添加本地豬，每逢周末更會供應非常受歡迎的本地黑毛豬。
水果檔則大致分為兩區，入口處的大貨架會專賣來自本地及外國的當造精致水果，如日本一宮桃、靜崗哈蜜瓜、巨峰提子等，更首度設有熱帶水果專區，專賣泰國榴槤、金柚、山竹、龍眼等較冷門的水果，非常有新意。
乾貨區
乾貨區有較多特色主題專區，如專賣豆品的豆本坊，有一磚磚本地新鮮豆腐供應，以及多款日韓豆製品、中式急凍素食，是超市較少見。
日日糧坊則是專門賣米及麵的專區，賣的是本地老字號陳明記粉麵散裝麵餅及特色糙米，如墨江血糯紫、三好米免浸糙米、黑龍江稻花香等，並引入日本磨米機，可即場碾磨成不同精米度。
而零食、餅乾、麵包及飲品等，全部擺放在Snack & Treat專區內，更有大人細路也喜愛的夾糖區，並精選出「童」食系列，會特別標示出較適合兒童食用的健康零食。
熟食區
超市內設有多個熟食區，猶如個迷你版的food court般，提供中、西、日及輕食等選擇，更首創超市版Omakase、現場即製燒味、小炒兩餸飯及港式點心等，當作外賣加餸也是個不錯選擇。
FRESH 新鮮生活
地址：將軍澳日出康城The LOHAS2樓201-201A號舖
營業時間：8am－11pm
記者︰黃依情