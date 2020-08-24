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涉於遊樂場自瀆被拍下影片   警二代被控受審

社會 18:52 2020/08/24

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警二代陳卓峯涉於遊樂場自瀆，目擊事件經過的菲傭Latoza今於西九龍裁判法院作供。(陳國峰攝)

報稱居於紀律部隊宿舍的青年涉於今年3月在宿舍樓下遊樂場自瀆，青年今（24日）否認1項在公眾地方猥褻行為罪受審。目擊事發經過的菲傭今供稱，她路過目擊被告自瀆，同行友人則拍下影片，她事後亦有折返遊樂場，並發現現場留有「creamy liquid」（乳白色液體） 。據悉被告是「警二代」。

涉案被告陳卓峯（25歲）被控於2020年‪3月7日‬，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解而在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。

目擊事發經過的菲傭Latoza今供稱，案發當日黃昏路過宿舍樓下的遊樂場，並看到被告將短褲左邊褲管捲起，並用手抓著下體上下移動，當時被告又正看著手機，因此她認為被告在自瀆。其後Latoza的友人告知她已拍下短片，她遂要求友人將短片發送予她。

後來Latoza欲查證被告有否在現場遺下任何精液，因此又折返現場檢查，並發現一些「creamy liquid」（乳白色液體），她遂拍下照片，並將事件告知僱主。案件押後至9月2日續審。

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記者：楊詠渝

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