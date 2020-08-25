【新冠肺炎】「護訊鈴」成立新專線致電輪候入院確診者　有患者憂遭歧視　護士哽咽：「中招不是你的錯」

▲ 醫管局於7月30日抽調原為出院病人提供支援服務的「護訊鈴」護士，成立一條新專線，專責致電輪候入院的新冠肺炎確診者。(林宇翔攝)

本港於7月時爆發第三波疫情，最高峰時確診人數每日破百，致公院病床輪轉負擔大增，有不少確診者未能即時入院。為照顧他們的需要，醫管局於上月底成立一條新專線，專門負責聯絡留家等候入院的確診患者，並成功接觸逾550名病人，為他們提供資訊及情緒支援；有成員哽咽地憶述曾致電一名全家確診的女患者，為對方擔心被鄰舍知悉其確診遭歧視而感心酸，指經此事後感悟頗深，更了解病人的想法。

醫管局於7月30日抽調原為出院病人提供支援服務的「護訊鈴」護士，成立一條新專線，專責致電輪候入院的新冠肺炎確診者。醫院管理局護訊鈴科組經理鄺倩儀表示，專線小隊有25位成員，最高峰時每天會有十多名成員同一時間致電予過百名確診患者，病人最常問「還要等幾耐、自己排第幾名」，會告訴他們病床每分每秒都在輪轉，故無法給予他們肯定的答案，「解釋後大部分病人都諒解」。不過她又分享，曾遇上有情緒不佳的病人，「真的會邊講邊罵」，「會跟自己說其實他們不是罵我，只是在抒發情緒」。

醫管局護訊鈴註冊護士謝志豪稱，不少病人或已輪候數天情緒不穩，「致電時會有壓力，不知病人會有甚麼反應。」但想到他們面對疾病，又未能入院的無助，「希望與他們傾訴，可以給予心靈上的支援，與他們同行很有意義。」

謝提到，最深刻是曾致電一位女患者，電話接通後對方便大哭，經安撫後才得悉原來該名女士的丈夫及兒子均在前一晚已被送到隔離營，她因感到自己是被留下的一個而覺孤單，且其身體越發不適，出現肚屙情況，致情緒失控大哭。其後，他建議對方可以以視訊方式聯絡家人，除了可了解家人情況，亦可順便了解一下隔離營的環境，讓自己有心理準備。

醫管局護訊鈴資深護師莊清蓮述，曾接觸一個「全家都確診的個案」，其中一名女士向其表示，新冠肺炎是傳染病，令她感到很擔心，更提出希望護士能夠每日都致電予她跟進其家庭情況，「講講下，個女士突然要求於夜晚才送院，我覺得好奇怪便問她為何」，原來該名女士的鄰居因得悉有住戶確診，「想找出到底是誰中招」，令病人感到很大壓力，想避開鄰舍的目光。

莊指，當時聽到後只能開解對方「中招不是你的錯，是不小心的」，又讓她設身處地去理解整件事，「換轉是你的鄰居中招，你也會擔心，沒有人歧視你，只是驚慌才會討論」。但她坦言對此感心酸，更忍不住哽咽，「如果我是她，也會怕被歧視」。此事亦令莊更了解病人的想法，更懂得去關心他們的需要。

鄺指，專線小隊至今成功聯絡550個病人，接撥約750通電話。她指，高峰期時有病人要等4至5日才入院，最近疫情回落，約1至2日便能入院。由於近日確診數字不斷回落，故由上星期五起專線服務暫停，「不過打入的電話仍會繼續接聽」；不過又提到政府早前宣布，於9月1日開展的社區普及檢測計劃，稱屆時若確診個案增加，該服務會因應需求重新展開。

記者：洪芷晴