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全港首個混凝土MIC建築　百勝角消防宿舍項目平頂

社會 19:58 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

最後一個「組裝合成」元件的安裝過程。（發展局圖片）

將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目，是全港首個以混凝土「組裝合成」建築法興建的高層建築物，今日（24日）舉行平頂儀式。該項目由約3,800個元件組成，財政司司長陳茂波見證最後一個「組裝合成」元件的安裝過程。

陳茂波表示，政府會繼續透過不同措施鼓勵業界採用「組裝合成」建築法。他希望未來這項創新建築技術可以更廣泛地應用在公共房屋和醫院項目，以更快、更具成本效益地推展這些項目。

陳茂波（左二）及黃偉綸（左三），視察以「組裝合成」建築法興建的宿舍單位。（發展局圖片）

將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目包括5幢16至17層的大樓，合共提供648個單位，是政府試行推展「組裝合成」建築法的先導項目之一。

雖受疫情影響，這項工程仍較以傳統建築法施工提早約4個月落成。由於大部分人手密集和需時較長的工序會先在廠房內完成，縮短工地施工的時間，亦減少對工地人手的需求，有助提升生產力、質量控制和工地安全，並能大幅減少建築廢料及工程期間對附近環境的滋擾。

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責任編輯：吳卓峰

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