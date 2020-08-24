固糖平膜衣錠或含致癌雜質　藥物批發商需回收

▲ 藥物批發商從市面回收含有甲福明的固糖平膜衣錠500毫克。（資料圖片）

衞生署今日（24日）同意持牌藥物批發商，新圖醫藥有限公司需採取預防措施，從市面回收含有甲福明的固糖平膜衣錠500毫克（香港註冊編號：HK-64639），指產品可能含有致癌雜質。



衞生署今午接獲新圖通知，指繼7月22日回收固糖平持續性藥效錠500毫克（香港註冊編號：HK-64640）後，產品的台灣生產商決定作為預防措施，亦正回收固糖平膜衣錠500毫克，因產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺。



基於實驗室測試，N－亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質，而海外藥物監管機構正評估某些藥品被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響，包括甲福明產品。衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管機構就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。



上述產品含有甲福明，是用於治療糖尿病的處方藥物。根據新圖的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。

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責任編輯：吳卓峰