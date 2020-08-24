【新冠肺炎】漁護署星期三續為漁民漁工提供免費檢測【附樣本瓶派收詳情】

▲ （經濟日報資料圖片）

漁農自然護理署（漁護署）今日（24日）宣布，周三（26日）繼續免費為需要前往內地水域作業船隻上的香港流動漁民及其漁工提供免費新冠肺炎檢測服務，所有隨香港流動漁船或輔助船往返內地水域作業的流動漁民及其僱用在船上工作的漁工均合資格接受檢測服務。

深喉唾液檢測的樣本瓶派發及收集地點如下：

地點 派發時間 收集 香港仔魚類批發市場（香港香港仔石排灣道102號） 8月26日（星期三） 上午9時至下午12時30分 8月27日（星期四） 上午9時至下午12時30 長沙灣魚類批發市場（九龍深水埗欽州街西38號）

漁護署發言人提醒，接受檢測的漁民及漁工須親身領取樣本瓶及申請表，香港流動漁民須帶備香港身份證、港澳居民來往內地通行證（前稱回鄉證）及內地漁業捕撈許可證或捕撈輔助船許可證（副本或電子檔案亦可）；而內地過港漁工則須帶備內地身份證、粵港流動漁船僱用漁工作業證和流動漁船船東已簽署的確認書（如船東未有一同前往）。

申請表及確認書亦可於網站下載。交還樣本瓶時須一併提交已填妥的申請表，但可由他人代交。

發言人補充，新冠肺炎檢測服務在上述日期之後仍會繼續進行，漁護署每逢星期三派發樣本瓶，星期四收集樣本瓶，直至另行通知。

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記者：陳曉瑩