【新冠肺炎】環保署為500前線人員進行檢測　自願性質參與

▲ 環保署為前線人員安排新冠肺炎檢測。（經濟日報資料圖片）

環境保護署（環保署）今日（24日）宣布，將於明日（25日）及周三（26日）為經常接觸公眾的共約500名前線人員，安排接受新冠肺炎檢測，檢測屬自願性質參與，由天資基因檢測中心有限公司派出經訓練及合資格人員以鼻腔和咽喉合併拭子採樣方式進行。

接受測試的環保署前線員工包括：

接待櫃位當值員工

需外出執行環保法例或處理市民投訴的員工

巡查戶外及室內處所及設施，包括污水渠及食肆廚房等員工

綠在區區和社區回收中心的營辦團體

負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商人員

環保署發言人說，檢測承辦商須派員到環保署指定的4個地點為相關人員採集樣本，再將樣本送往其化驗室進行檢測，並將結果通知環保署。

發言人指，預計檢測工作會於周四（27日）完成，凡呈陽性的檢測個案，檢測承辦商須將有關檢測樣本的序號通知環保署及衞生署衞生防護中心作進一步跟進；而整個檢測過程中，樣本瓶上不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會獲知檢測樣本的序號，不會獲得或備存參與檢測員工的個人資料，樣本亦將於檢測計劃完成後銷毀。

環保署會為各檢測場地採取適當的防護措施，所有進入場地的人士必須先量度體溫及使用酒精搓手液，樣本採集區設有分隔設施，並有適當指示，讓參與檢測人士在等候或檢測過程中都保持社交距離。

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記者：陳曉瑩