▲ 林鄭月娥舉行首個視像會議《施政報告》諮詢會。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥今日出席首個以視像會議形式進行的諮詢會，聽取航空、航運和物流業界持份者對新一份《施政報告》的意見。出席諮詢會的，包括政務司司長張建宗和運輸及房屋局局長陳帆。另外，透過網上參與諮詢會的持份者，包括立法會議員、業界組織代表、本地航空及航運公司代表、從事相關業務的企業代表等二十多人。

林鄭月娥在兩個小時的諮詢會後表示，「與持份者有非常充實的交流」，稱雖然新冠肺炎疫情對跨境客運業造成嚴重衝擊，但特區政府仍銳意保持香港作為國際航空樞紐、國際海運中心和區域物流樞紐的地位，而持份者就此提出很多寶貴意見，她表示，在制定《施政報告》時會予以充分考慮。



林鄭月娥在未來一個月，會陸續進行其餘11場以視像會議形式進行的主題諮詢會，涵蓋民生、金融、經濟、創新科技、教育、土地房屋、醫療、體育、文化藝術、可持續發展等範疇。

另外，林鄭月娥周三將率領特區政府官員，前赴深圳蓮塘口岸，出席蓮塘口岸/香園圍邊境管制站開通儀式，林鄭月娥會同日下午返港。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖