Fruit & Nut Bar乾果果仁棒疑受沙門氏菌污染　食安中心籲停售停食

▲ 食安中心呼籲市民停止食用一款疑受沙門氏菌污染的預先包裝乾果果仁棒。（經濟日報資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（24日）表示，產自英國的「 Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds」疑受沙門氏菌污染，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。



產品資料如下：

產品名稱：Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds

品牌：Eat Natural

原產地：英國

進口商：Janus Trading Company Limited

包裝重量：每包50克

此日期前最佳：2020年10月31日及2020年11月30日

中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品可能受沙門氏菌污染。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，部分已經售出。該進口商較早前收到該產品生產商的通知後，已將受影響產品停售並展開回收，市民可於辦公時間致電進口商熱線2890 7265，查詢上述產品的回收事宜。

發言人說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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記者：陳曉瑩