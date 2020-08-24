  • 30°C
香港時間 : 2020824日 (週一) 21:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Fruit & Nut Bar乾果果仁棒疑受沙門氏菌污染　食安中心籲停售停食

社會 20:45 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食安中心呼籲市民停止食用一款疑受沙門氏菌污染的預先包裝乾果果仁棒。（經濟日報資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（24日）表示，產自英國的「 Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds」疑受沙門氏菌污染，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

  • 產品名稱：Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds
  • 品牌：Eat Natural
  • 原產地：英國
  • 進口商：Janus Trading Company Limited
  • 包裝重量：每包50克
  • 此日期前最佳：2020年10月31日及2020年11月30日

中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品可能受沙門氏菌污染。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，部分已經售出。該進口商較早前收到該產品生產商的通知後，已將受影響產品停售並展開回收，市民可於辦公時間致電進口商熱線2890 7265，查詢上述產品的回收事宜。

發言人說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

食安中心 污染

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親