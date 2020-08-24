Fruit & Nut Bar乾果果仁棒疑受沙門氏菌污染 食安中心籲停售停食
社會 20:45 2020/08/24
食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（24日）表示，產自英國的「 Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds」疑受沙門氏菌污染，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
- 產品名稱：Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds
- 品牌：Eat Natural
- 原產地：英國
- 進口商：Janus Trading Company Limited
- 包裝重量：每包50克
- 此日期前最佳：2020年10月31日及2020年11月30日
中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品可能受沙門氏菌污染。
中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，部分已經售出。該進口商較早前收到該產品生產商的通知後，已將受影響產品停售並展開回收，市民可於辦公時間致電進口商熱線2890 7265，查詢上述產品的回收事宜。
發言人說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。
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記者：陳曉瑩