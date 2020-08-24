【新冠肺炎】8月24日新增7宗本地確診東區佔4宗　北角康福園西灣河海順大廈筲箕灣東熹苑上榜(一文看清新增確診大廈名單)

▲ 8月24日新增7宗本地確診東區佔4宗。林宇翔攝

8月24日本港新增9宗新冠肺炎確診個案，當中7宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，港島東區佔4宗，包括北角康福園、西灣河海順大廈、柴灣富怡花園及筲箕灣東熹苑。其餘3宗分別居於美孚新邨5期、土瓜灣東興大樓及天水圍天逸邨逸池樓。

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新增確診者居住大廈名單如下：

東區(4)

西灣河海順大廈－－25女，8月19日發病，第4685宗

柴灣富怡花園5座－－44女，無病徵本地關連個案，第4686宗

筲箕灣東熹苑華熹閣－－59男，8月19日發病，第4688宗

北角康福園B座－－45女，8月17日發病，第4689宗

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九龍城(1)

土瓜灣東興大樓－－21男，8月22日發病，第4691宗

深水埗(1)

荔枝角恆柏道5號美孚新邨5期－－26女，8月16日發病，第4684宗

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元朗(1)

天水圍天逸邨逸池樓－－27男，8月20日發病，第4692宗

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責任編輯 李志強