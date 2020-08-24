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【新冠肺炎】演藝學院動用1,133萬元善款成立兩項獎助學金　向有需要學生派1萬元

社會 21:09 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港演藝學院今日（24日）宣布本學年成立兩項獎助學金，為疫情下面臨財政困難的本地學生提供支援。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港演藝學院今日（24日）宣布，校方早前籌得破紀錄款項，當中逾1,133萬元款項，用作於本學年（2020/21學年）成立兩項獎助學金，為疫情下面臨財政困難的本地學生提供支援，以協助他們渡過難關。

校方表示，因應最近一輪的疫情嚴重影響本地經濟，在本學年成立「2020/21 COVID-19演藝學生援助金」及「2020/21 演藝學院獎學金」。

前者是為因不同原因而陷入財政困難的學生及其家庭提供經濟援助，每名成功申請者最高可獲1萬元的一次性援助金；後者旨在為面對財政困難的本地本科生家庭提供援助，並會優先給予一年級新生，每人每年可獲發4.21萬元，而每個學院的5%學生將符合申請資格，學生如持續取得滿意的學業成績，並獲所屬學院推薦，將可獲發最多4年獎學金。

校方稱，將繼續密切留意疫情的最新發展，為有需要的學生提供適切支援及協助。

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記者：馮琪雅

香港演藝學院 新冠肺炎

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