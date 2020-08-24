林鄭周三赴深圳　今率同行官員做檢測

▲ 林鄭呼籲市民踴躍參與檢測。（林鄭月娥Facebook圖片）

政府9月1日推行自願普及社區檢測，行政長官林鄭月娥和一眾官員今日（２４日）已提前接受檢測，原來是為了後日到深圳出席蓮塘口岸/香園圍邊境管制站的開通儀式作準備。

林鄭在社交平台稱，雖然政府工作屬可豁免14天檢疫安排，不過仍須提交核酸檢測陰性結果才能過關，所以今日和同行官員都接受了新冠肺炎病毒的檢測，由衛生署的䕶理人員進行咽拭子採樣。又藉機呼籲市民踴躍參加普測。

對普及檢測，不同專家有不同意見，有些擔心成本效益，有些擔心檢測後會令市民警覺性降低；然而，林鄭指出，政府專家們一致同意，可以找出社會中的隱性患者肯定是好事，而且是愈多市民參加愈好；計劃亦有助於香港可以早日恢復經濟活動和市民的日常生活。

不過，林鄭批評，社會有小部分人，似乎關心政治計算，多於市民健康，指他們不斷抹黑普測計劃，以慣常伎倆，提出「DNA送中」的口號來唬嚇市民，更有本身是醫生的政客，提出各種失實的指控，務求打垮普測計劃，來達到他們反中央、反政府的目的。林鄭強調，普測只有一個目的：維護市民健康，令香港早日走出疫境。

周三赴深圳的，還包括政務司司長張建宗、發展局局長黃偉綸、保安局局長李家超、運房屋局長陳帆、食衛局局長陳肇始、創科局局長薛永恒、政制局局長曾國衛、警務處處長鄧炳強等人。

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