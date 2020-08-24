【新冠肺炎】港大專家：IT男二次感染症狀愈趨輕微或僅單一案例　惟證群體免疫力不可消滅疫症

▲ （經濟日報資料圖片）

本港一名33歲從事IT的男子3月底確診，康復出院後曾外遊，惟日前返港後再檢出對新冠病毒呈陽性反應。港大醫學院微生物學團隊比較患者兩次感染後體內的病毒株，經基因測序分析後發現兩次病毒株基因排序明顯不同，證實為全球首宗康復後再感染個案。

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有份領導是次研究的港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，病人第二次感染的病毒株與英國及瑞士的病毒株相近，亦與病人首次感染的病毒株有多處基因變異之處，證明病人是次是由外地所得的全新感染；首次感染的病毒株則與英美病毒株相近，相信是經由其染疫同事而受感染。

是次病人第二次感染時不曾有症狀，入住亞博社區治療中心首日亦未檢出有抗體。孔繁毅解釋，病人首次感染後產生的抗體，及後或於短時間內下跌，再感染入院時因而未能檢出有抗體，惟仍有相對性免疫力，具一定保護性，故病人未有症狀，並於入院5日後產生抗體，「速度都算快」。

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他指，病人二次感染後未有病徵，或如流感病毒持續感染，症狀會越輕微，惟相信僅屬單一案例；提醒長者或長期病患人士如再受感染，不排除引發其他併發症，更有死亡風險。

團隊亦稱，是次結果證明新冠病毒日後或如其他冠狀病毒季節性存在，反映疫症已不可靠群體免疫力消滅，即使接種疫苗效果亦未會長久持續，故病人即使康復後應持續戴上口罩，日後疫苗面世亦應接種。

被問及康復者應否參與全民檢測，確定自己未有再受感染，孔繁毅認為康復者如無症狀，亦不曾外遊或訪高危地方，就毋須再檢測。

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記者：陳正怡