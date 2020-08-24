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【新冠肺炎】天水圍醫院8旬女病人初步確診情況危殆　4名急症醫護須檢疫

社會 22:43 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天水圍醫院一名病人初步確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

天水圍醫院一名84歲女病人初步確診新冠肺炎，現時情況危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。院方指，4名急症醫護被列為密切接觸者，須隔離檢疫14日；另有5名職員要醫學監測。

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天水圍醫院表示，患者昨日（23日）傍晚因為氣促，由家人召喚救護車送院，她血液含氧量偏低，情況危急，需要用高濃度氧氣，抵達醫院的急症室時，醫護人員初步評估其感染風險後，安排她進入其中一間急救房接受急救，並為病人插喉協助呼吸。病人轉送深切治療部之後接受不同的檢測，其中新冠肺炎的初步化驗結果呈陽性，現時情況危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。

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院方說，有4名急症室人員包括1名醫生、2名護士及1名病人服務助理為病人進行高風險程序時，未有穿著合適的個人防護裝備，所以被界定為密切接觸者，需送往檢疫中心接受14日隔離檢疫。另外有5名曾與這名病人接觸的職員，需進行28日醫學監察，每日量度體溫及留取樣本檢測。

醫院稱，病人接受急救的急救房為正氣壓設定，院方檢視過當時的紀錄，確認當時急救房外沒有其他病人或職員逗留，所以沒有人因此被列為密切接觸者，有關急救房已進行徹底清潔消毒，院方會密切監察職員的健康情況。

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天水圍醫院急症室有3間急救房，2間為正壓設定，另1間為負壓設定，院方會檢討相關評估及選用急救房的安排，並再次提醒同事即使情況危急，為病人進行急救時，都務必按照指引穿著適合的個人防護裝備。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

治療 天水圍醫院 新冠肺炎疫情

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