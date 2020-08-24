【新冠肺炎】港鐵港島綫列車車長初步確診　8月21日最後上班

▲ 港鐵一名港島綫列車車長初步確診感染新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港今日（24日）新增9宗新冠肺炎確診新冠肺炎。港鐵表示，一名港島綫列車車長今日初步確診感染新冠肺炎，現正在醫院等候治療，他最後上班日期為上周五（21日），港鐵已安排徹底清潔和消毒有關工作地點。

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港鐵指，該名車長今日通知公司，其一名朋友於昨日（23日）確診新冠肺炎，車長於同日接受檢測，結果今日被通知初步確診染疫，現正在醫院等候治療。

港鐵稱，公司已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會根據衞生防護中心的指引，追蹤可能被界定為密切接觸者，並會安排他們留在家中等待衞生防護中心安排。

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記者：陳曉瑩