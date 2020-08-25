【新冠肺炎】消息：晚市堂食、美容院及戲院等處所　最快周末有條件地放寬重開

▲ 消息指晚市禁堂食的措施，或可最快周末放寬。（資料圖片）

本港第三波疫情似有緩和之際，今天（25日）屆滿的多項限制社交距離措施，料繼續延長，消息指政府今天或會公布，未來幾天疫情若不惡化，晚市堂食、美容院、戲院等，最快周末有條件地放寬重開。

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政府過去都會在周一公布，有關限制措施由周三起，是否再繼續延續7天，以方便業界準備，但昨日（24日）政府沒有任何公布。消息指政府限制社交距離措施會暫再延長幾天，若情況許可，最快本周末將放寬部分措施，但關鍵是要視乎未來幾日的疫情。

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昨日本港只新增9宗新確診個案，整體數字這幾天亦下跌，政府擬視乎未來幾天的疫情走勢，決定是否本周末就放寬晚市堂食，及有條件地重開多個已關門一個多月的行業，包括戲院、美容院、運動處所等。

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至於重開處所的條件，消息指戲院方面，必須限制入場觀眾不可進食、戴口罩、隔行坐。至於美容院，一些客人毋須除口罩的服務，例如美甲等服務應可恢復，而運動處所，估計室外康文設施，非接觸性運動等，有機會率先獲得解禁。 晚市堂食，則會分隔開傳菜和執拾碗碟的員工、消毒餐具等。

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記者：伍瑋瑋