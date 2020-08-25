【新冠肺炎】林鄭月娥指今日稍後公布最新防疫措施決定　強調全民檢測百分百自願性參與

▲ 林鄭月娥重申，社區普及檢測是百分百自願性參與。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行政會議前會見傳媒，她指過去幾日整體確診個案有下降趨勢，相對令人放心，預告今日稍後會公布最新一輪社交距離措施的決定，

她又重申社區普及檢測是百分百自願性參與，目標是「願檢盡檢」，若市民不願意，沒有人可以迫到他們接受檢測，亦不會掛勾任何條件和後果。

林鄭月娥指，目前限制社交距離措施是自疫情最嚴厲，每日仍有新增個案和小型爆發，顯示社會仍有隱性患者，有傳播風險，希望市民更清楚社會病毒傳播風險，計劃可將沒有病徵但會傳播病毒的人士盡快識別和隔離治療，早日恢復經濟和日常生活。

她續說，明白疫情減退市民參與意欲不大，鼓勵他們不要擔心，聆聽政府訊息和積極參與，又批評有專家、醫生不斷抹黑計劃，阻止香港市民參與，認為背後有政治計算目的，藉此抹黑中央，破壞香港與中央的關係。

林鄭月娥強調，政府有責任保障市民的私隱，未來數日會在電視和報章刊登廣告作公眾宣傳，又希望傳媒可以進行更多客觀、準確和持平的介紹。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙