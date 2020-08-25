【食用安全】連鎖店外賣壽司享用 黑暗中驚見壽司蝦發出藍色熒光【附專家解釋】

▲ 連鎖店外賣壽司蝦，驚見發出藍色熒光。

不少人喜歡外賣壽司回家或公司享用，有網民分享，在元朗一間連鎖快餐店外賣壽司，黑暗中驚見壽司蝦發出藍色熒光。帖文一出引起網民熱議，不少網民憂食物安全。

有網民在網上圖文并茂發帖稱，

識發光的蝦！

從網民上傳的圖片可見，見到壽司蝦在漆黑中驚見藍色熒光！

帖文一出引起網民族熱議，大批網民憂食物安全，有網民稱，「有菌」；有網民提出疑問，「食多幾次會唔會變螢光人？」；有網民則稱，「呢啲係細菌，不過無害嘅！」。

連鎖外帶壽司漆黑中發光 台男：不敢吃直接把壽司扔了

其實，泰國早前亦有網民外了一盒壽司回家進食，結果發現其中一件壽司上的鮮蝦竟在黑暗環境中發光，并引起泰國朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士的注意。乍薩達回應時表示，壽司蝦發光可能是以下3個原因：

壽司蝦可能受發光細菌感染所致，例如是螢光假單胞菌（Pseudomonas fluorescens）、費氏弧菌（Vibrio fischeri）等。

魚類被捕獲前，可能進食了浮游動物或浮游藻類生物。

亦有可能是店家製作壽司時，添加了一些化學物質，例如以磷為成分的食品添加劑。

乍薩達強調，以上3點只是他個人推測，提醒民眾如遇到類似情況時立即停止食用，以免不慎進食受感染的食物。

責任編輯：羅嘉欣