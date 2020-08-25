【搖錢樹】被父母狂餵漢堡炸雞直播賺錢　3歲女童體重達77磅雙腿變形

▲ 女童被父母狂餵食，以吃播賺錢。

近年「大胃王吃播」深受網民歡迎，中國亦有一名年僅3歲就被父母當作賺錢工具，不斷餵她進食各種高熱量、重口味的食物，培養她成為網紅，導致她體重達35公斤，在近日中國推崇「惜食」文化下，這對父母的行為更是備受關注。

據中國媒體報道，佩琪的父母在影片平台開設賬號，目前粉絲人數雖只有5000多人，但個別影片瀏覽量卻高達50多萬次。最早的影片於2018年10月發布，佩琪當時只有1歲半，父母見女兒吃飯的模樣上載網絡後突然走紅，有網民更留言「看她吃東西很有食欲」。

父母餵大量垃圾食物

父母因而發現商機，於是便每日餵孩子吃不同的食物，上載至社交網站，當中包括大量高熱量的垃圾食物，包括漢堡包、炸雞、可樂、公仔麵等，佩琪在2歲半時體重已達25公斤，3歲時體重就達35公斤，父母不但沒有控制女兒的飲食，反而笑稱「真的是要養豬」，更多次興奮地公布「馬上突破100斤（50公斤）了」。

有網民更發現，在部分影片中，佩琪央求父母「別弄了、別弄了」，可見佩琪並非真的很貪吃，然而父母一邊假裝答應，一邊又把盤子網滿。佩琪因為身體過重，雙腳無法負債而變形，走起路來搖搖晃晃，而且曾把玩具車坐爛。

賬號被封鎖

網民質疑父母讓佩琪暴飲暴食，是把她當作搖錢樹，紛紛要求他們關閉賬號，「不然這孩子活不了多久」、「孩子不是父母的私產，不是他們的生財之器」、「遇到骯髒的父母」。佩琪的媽媽回應指，「她爸爸，一個沒用的男人，也不賺錢」，似乎是暗示一家人只能靠女兒做吃播賺錢。

由於收到不少網民的投訴，目前佩琪的賬號及影片已被封鎖。有律師指出，3歲的孩子對自己的行為幾乎沒有認知能力，其父母作為監護人應對其身體狀況有所了解，因此佩琪的監護人或涉嫌虐待。

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責任編輯：王明芳