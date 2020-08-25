解構就業市場新趨勢　4大熱門「筍工」預測

面對環球經濟及社會的急速變化，帶動了市場新趨勢，令某些行業轉危為機。如物聯網、人工智能、創新科技、新能源和醫藥等行業，均成為市場焦點。根據勞工及福利局去年發布的2027年人力資源推算，在2017至2027年期間，本港整體人力需求平均每年增長0.3%，創新及科技產業的人力需求預計年均增長達4.3%，屬眾多行業之冠！而受疫情影響，醫藥業市場發展亦漸趨蓬勃，可以預期市場對具備相關學科知識的人才亦會大增。

「趨勢就像一匹馬，如果在馬後面追，你永遠都追不上，你只有騎在馬上面，才能和馬一樣，這就叫馬上成功！」想迎合市場發展，甚至走到領域最前？當然要積極學習新知識、自我增值、提升技能，才能做好準備！持續進修基金（CEF）就提供$20,000的資助，率先報讀相關課程，自然可以快人一步，領取這些行業的「入場券」。

創新元素融入大廈管理

近年，創新科技的應用愈趨廣泛，以大廈管理為例，透過引入創新科技和相關連接系統，除可令大廈內的各項資源獲得更妥善的運用，提升營運效益，同時更可為用戶創造更理想的到訪體驗。不過，傳統的物業管理知識和技巧，實在難以配合智能大廈的管理需要，更遑論有效發揮系統的效能。而證書（單元：智能大廈科技之創新應用）課程便為有志於物業管理發展的人士，提供創新科技的應用知識和管理技能，讓其在行業獲得更大的發展空間。

https://bit.ly/2Qgztz0（開課日期：12月5日）

物流及運輸管理發展蓬勃

在大廈管理以外，創新科技如物聯網的廣泛應用，同樣改變了物流及運輸行業的生態，而網購、電子商貿的流行，亦令市場對相關管理人才的需求更殷切。「物流及運輸管理專業文憑」課程為修讀人士提供有關物流和運輸管理的知識和技能。該課程大綱除參照香港運輸物流學會的專業考試（CILT Professional Qualifying Examination），修畢課程的學員，更可申請成為特許運輸物流學會會員（CMILT）並獲豁免入會資格中的學術要求，而此課程更是唯一可獲此豁免的文憑課程。

https://bit.ly/34tLWYj（開課日期：8月31日）

電競興起創新職位

創新科技除了影響傳統的行業，同時亦促成不少新興產業的出現，就如電子競技（電競）便是其中之一。不過，要舉辦一場電競賽事，除了參與賽事的選手以外，還需要一眾幕後人員的支援，方能讓賽事順利進行。而「電子競技科學文憑」旨讓學員認識電子競技產業的基礎知識，了解其商業生態系統、歷史、文化、串流技術、節目管理、安全及法例等，助學員在電競行業開創一番事業。

https://bit.ly/2FRFP66（開課日期：11月2日）

疫情及高齡化市場增醫藥營銷需求

因疫情和人口老化成為全球關注的議題，大眾對各類藥品和醫療器械的需求亦持續增加。不過，有別一般零售產品，由於從事藥物或醫療器械品牌的營銷工作，既需要相關專業知識，同時還受到行業及有關當局的嚴格監管，所以作為藥物業營銷專才，必須能夠照顧醫療服務網絡內不同持份者的需要，助所屬品牌拓展市場。「藥物業市場學專業文憑」涵蓋行內各種基礎知識，助大家打好「功底」，為投身業界做好準備。

https://bit.ly/3j7XXH5（開課日期：11月）

持續進修基金助你實現大計

作為全港擁有最多CEF課程的專上院校，HKU SPACE為大家提供超過1,800個CEF課程（https://bit.ly/3j9Uace），無論大家想搵工跳槽，還是配合市場趨勢開創個人事業，一於把握機會，立即啟動你的大計，揀選適合自己的課程，及早裝備自己！

(資料由客戶提供)