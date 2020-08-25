七夕情人節時裝品牌限量精品曬冷　PRADA重推經典尼龍手袋換新色

▲ Prada的中國情人節系列離不開品牌最著名的尼龍，但換上了鮮艷的色相，圖中的手袋首次出現於2006年，今次以Re-Edition的姿態出現。（$14,800 /圖片由Prada提供）

正所謂一國有兩制，兩地人民的生活習慣明顯有別，就好像情人節，香港的情侶視新曆2月14日西方情人節為大日子，相反國內的情人則以農曆七月初七（今日）七夕中國情人節為當日慶賀日子，眼見這寵大的市場愛意在當日滿瀉，時裝品牌當然把握機會推出中國情人節產品應節。

▲ Prada的中國情人節系列離不開品牌最著名的尼龍，但換上了鮮艷的色相，圖中的手袋首次出現於2006年，今次以Re-Edition的姿態出現。（$14,800 /圖片由Prada提供）

▲ Gucci的GG蘋果印花系列，圖案由兩個互扣的紅色G字組成，是品牌為七夕而設的特1版。（$14,000 / 圖片由Gucci提供）

過往香港消費市場的黃金時間都在聖誕前或農曆新年前後，但自從國內奢侈品市場近乎超英趕美後，中國傳統的節日，又或是一些巧立名目的日子，例如11月11日的雙十一光棍節，都成了內地奢侈品市場最重要的大日子。

就以後者「雙十一」為例，單是郵購網站天貓的去年在雙十一的營業額就高達2,884億元﹗如此驚人，難怪歐美品牌前仆後繼趕在7月尾開始陸續推出產品，若產品旗開得勝，肯定是今年新冠疫情下的一支強心針，所以時裝品牌們都不敢掉以輕心。

▲ Tory Burch雖然沒有表明推出七夕系列，但從這個Capsule系列中的Lee Radziwill手袋用上心型，大概就知道靈感來自那裏。（售價未定/圖片由Tory Burch提供）

▲ 願太破費的小情侶有agnes b.這對男女裝手?，正所謂物輕情意重。（各$790 / 圖片由agnes b.提供）

當中就有至少15個具代表性的奢侈品品牌在微信設置限時店舖促銷，包括Valentino、Cartier和Burberry等，全都成為七夕前的亮點，以暫時計計，Prada的shoulder bag、售價3.45萬元人民幣的DIORAMOUR七夕限量手袋都己經在網上限時店中全部售罄。

剛過去的星期日海港城的Gucci、Celine等品牌店外出現久違了的人龍，由此可見中西情人節這個大日子就好比時尚品牌的限時金礦，惟獨是香港人對中國情人節始終提不起勁，一於少理。

▲ Hogan為中國情人節推出的SUPER LOVE女裝球鞋，鞋側印上英文草書Love字。（$5,600 / 圖片由Hogan提供）

▲ Berluti的Bright飛行員太陽眼鏡於深色鏡片上綴上品牌商標，而全新的眼鏡盒包裝並提供尊享字母印製專屬服務。（各$4,000 / 圖片由Berluti提供）

另一方面，不得不提的是為了在七夕促銷，時裝品牌都各出奇謀，今年Balenciaga的七夕廣告就來惹來網民們的大肆批評，並以「俗到極致就是潮」來形容其廣告品味。

事源Balenciaga的創作總監Demma Gvasalia推出手袋應節，他選取了品牌的Hourglass Box手袋加工，在手袋表面印上箱頭筆筆觸般的「你愛我」、「他愛我」、「我愛你」和「我愛我」4個字體給顧客選購。

▲ Balenciaga為中國市場推出的七多特別版手袋，用上舊有的Hourglass Box Bag然後印上中文「你愛我」、「他愛我」、「我愛你」和「我愛我」4個字體選購。（人民幣13,900 / 圖片由Balenciaga提供）

這個設計一推出，立時招徠中國內地消費者一致惡評，被批評為非常「馬虎」毫無浪漫的設計，而更厲害的後浪是這系列的廣告。整個七夕手袋廣告極富鄉土味，製作上就仿如大家在7、80年代，在家中掛著將幾張相片拼湊而成的月份牌一樣。

▲ Bally為中國情人節推出名為The Perfect Encounter限量系列，當中有背囊、手袋和球鞋等，但又怎會少了情侶tee。（杏色女裝tee $1,290/圖片由Bally提供）

其實這年頭，不少時裝品牌推出的產品都新意欠奉，不得不在廣告上採用一些挑戰大家底線的宣傳手法來吸引大家注意，正所謂「有noise、好過無noise」，創意一早就拋於九霄之外，這一次的Balenciaga很明顯又是一次企圖踩界的例子，只要有生意，庸俗到極點又何況。

產品查詢：agnes b.（2706 3116）、Berluti（2343 0855）、Bally（2736 8068）、Gucci（2524 4492）、Hogan（2175 5121）、Prada（2522 2989）、Tory Burch（3106 2138）

記者：何偉雄