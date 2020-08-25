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【2020施政報告】林鄭月娥預告新一份施政報告　不會有很多動用公共財政新措施

社會 10:21 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林鄭月娥指正收集社會對新一份《施政報告》的意見。（馮漢柱攝）

本港第三波疫情似有緩和之際，今天（25日）屆滿的多項限制社交距離措施，料繼續延長，消息指政府今天或會公布，未來幾天疫情若不惡化，晚市堂食、美容院、戲院等，最快周末有條件地放寬重開。

不過行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行政會議前指，一系列社交距離措施午夜屆滿，政府今日稍後會公布新一輪措施，會留意個案下降的趨勢是否可以持續、部分群組的檢測等。

【新冠肺炎】消息：晚市堂食、美容院及戲院等處所　最快周末有條件地放寬重開

另外她提到已向各界持份者收集對新一份《施政報告》的意見，她透露未來施政報告不會很多動用公共財政的新措施，同時要加強香港治安、公共衞生的防備，又指自己在政府的工作「40年如一日」，形容依然是當時的初心，會為香港未來而繼續打併。

【新冠肺炎】8月24日新增7宗本地確診東區佔4宗　北角康福園西灣河海順大廈筲箕灣東熹苑上榜(一文看清新增確診大廈名單)

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記者：伍瑋瑋

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