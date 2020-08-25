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【精神出軌】王君馨重提拍劇戀上男拍檔　Grace為老公跳舞增生活情趣

娛樂 10:30 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

王君馨自資錄製新歌。

王君馨（Grace）日前現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談做獨立歌手推出新歌感受，Grace又說到丈夫如何維繫感情。

Grace指：「今次自資六位數字出歌，全都要落手落腳做，今次自己有份創作歌曲、又要找MV班底、拍攝埸地、舞蹈藝員衣服等，真是好似生BB。」

她特別要多謝陳友：「之前在教會認識他，他二話不說用遊艇幫手帶我同導演出海周圍找沙灘景，今次拍MV有太多事發生，拍攝前一星期，Stylist入醫院、排舞師排練嗰時暈了，其中一位舞蹈員弄傷膝頭，去到沙灘拍攝時，又狂風暴雨，自己惟有祈禱，幸風雨立即停下，非常感恩，真係關關難過關關過。」

王君馨接受《Star Talk》訪問。

談到生育方面，Grace表示一切隨緣，計劃生一男一女，她說：「之前覺得小朋友同BB好難溝通，因為不知喊表達甚麼，但似乎這一兩年慢慢開始Ready！」

她跟老公結婚三年，問到如何維繫關係，Grace說：「情趣不要靠男人，我老公不識給驚喜，他好簡單，平時只返工放工，我覺得跳舞可以增加情趣，當然不用排舞，跳有美感的舞就得。」

Grace又不介意重提早前拍劇「精神出軌事件」，她說：「之前拍劇同男拍檔日對夜對，但我跟老公（當時男朋友）一星期只傾一次電話，可能自己太投入角色，連發夢都夢到拍檔，自己知已響警號。」

她最後跟另一半坦白：「將件事講給他知，應承不會單獨見面，這樣才維持到大家信任。現在我問老公有親熱戲會否擔心，他完全相信我，指我有事會跟他講，更加令到我放心投入角色。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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