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【新冠肺炎】本港現全球首宗二次感染　港大專家：顯示新型肺炎患者無終身免疫

社會 10:52 2020/08/25

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港大專家指新型肺炎患者無終身免疫。（資料圖片）

本港一名33歲從事IT的男子3月底確診，康復出院後曾外遊，惟日前返港後再檢出對新冠病毒呈陽性反應。港大醫學院微生物學團隊比較患者兩次感染後體內的病毒株，經基因測序分析後發現兩次病毒株基因排序明顯不同，證實為全球首宗康復後再感染個案。詳情即看：【新冠肺炎】IT男康復後外遊再確診　袁國勇團隊研究證或屬全球首宗二次感染

負責研究團隊成員港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓今日（25日）於電台節目《千禧年代》表示，今次是首次有證據證實患者在康復後會再感染，顯示新型肺炎並非終身免疫，其他康復患者都有機會再度感染。群體免疫策略可能無用，為防疫抗疫工作帶來困難。

杜啟泓指將患者首次和再感染的病毒基因作對比，發現是來自不同的基因分支，兩種病毒的基因有24處不同，第二次感染不是因首次感染的病毒殘留而引起。患者第一次感染有病徵，但第二次感染時則無病徵，惟檢測後發現病毒量亦有中等水平，有機會引起傳播。

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而該名患者最近一次感染下的病毒基因排序，與7、8月在歐洲發現的病毒基因最相似，而他首次感染的病毒基因排序，則與3月的病毒相似。杜啟泓績指該名患者在第二次驗不到體內有抗體，入院數日後重新出現抗體，有機會是在病毒改變下，令以往的抗體失效，需要進一步查證。

他續表示，病毒會不停改變，冠狀病毒患者出現二次感染屬常見情況，但因對新冠病毒只有數個月的認識，現時難以評估將來疫苗的效用會否因而受影響。

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責任編輯：郭家穎

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