【星二代】林文龍愛女獲名校獎學金小五開學　遺傳郭可盈優良基因如小美人

▲ 林文龍和郭可盈的女兒津津學業成績很好。

林文龍和郭可盈的女兒林天若（津津）今年升讀小五，現正就讀保良局蔡繼有學校的津津很想念校園生活，並已準備就緒迎接新學年。郭可盈近日在社交平台貼出津津的近照，不少網民指母女仿如餅印。年紀小小的津津盡得林文龍和郭可盈的優良遺傳，長得標緻之餘學業成績也不錯。

郭可盈於社交平台發帖文，貼出女兒的近照，獲網民大讚津津跟媽媽一樣美。

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▲ 郭可盈與津津回學校取書簿準備新學年。（郭可盈IG圖片）

▲ 郭可盈指津津急不及待要探望新班房。（郭可盈IG圖片）

郭可盈說：

回學校取書簿準備新學年，Tania很想念校園生活，急不及待探望新班房。 因疫情關係，現正式在家中網上教學 ，也是一番新的體驗，一切準備就緒！Get ready ！ #積極正面 #開心上課 #googleclassroom

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▲ 津津如今在家中進行網上教學。（郭可盈IG圖片）

林文龍女兒讀星級名校

林文龍和郭可盈於2004年結婚，並於2010年誕下津津，一家三口幸福美滿。

二人從小便悉心栽培津津，小時候的津津於兩間分別是上午班及下午班的九龍塘名牌幼稚園學習，且報讀了十多個興趣班，希望能激發女兒多方面的潛能。

▲ 津津去年取得獎學金。（郭可盈IG圖片）

▲ 津津盡得林文龍和郭可盈的優良遺傳。（郭可盈IG圖片）

廿四孝父母

現年10歲的津津正就讀盛產不少IB狀元的保良局蔡繼有學校，去年更取得獎學金，絕對是可造之材。

津津遺傳父母優良基因，外表還似足媽媽，跟郭可盈同樣擁有一雙長腿，是位不折不扣的小美人。

至於現任亞洲電視副總裁的林文龍，雖然工作繁忙，但林文龍不時抽空陪女兒。今年1月津津10歲生日，林文龍及郭可盈就一同為女兒慶祝，絕對是廿四孝父母。