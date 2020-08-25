【新冠肺炎】消息：本港今日新增約20宗確診個案　再回升至雙位數字

▲ 消息指本港今日新增約20宗確診個案。

本港疫情未止，消息指今日（25日）新增約20宗確診個案。本港昨日（24日）新增9宗確診個案，2宗為輸入個案，其餘7宗為本地感染病例。本地個案中，有3宗與早前個案相關，全部均涉及家庭、朋友聚會相關；另有4宗源頭不明；另有10多宗初步確診個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎