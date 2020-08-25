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各界齊紀念Kobe Bryant 42歲生辰　戴祖儀搞展覽Nike推短片

娛樂 11:19 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

戴祖儀主理的本地藝術品牌The real project舉辦展覽以紀念Kobe Bryant。（IG圖片）

8月23日是Kobe Bryant的42歲生辰，各界都以不同方式向這位一代球星悼念。Nike日前便舉行「Mamba Week」活動向Kobe Bryant致敬，包括發布了一條名為《Better》的全新短片，以代表Kobe Bryant的「曼巴精神」（Mamba Mentality）作為核心概念。

他曾在自傳《曼巴精神 The Mamba Mentality: How I Play》中說過，曼巴精神是由熱情、執著、嚴厲要求、堅韌不懈、無所畏懼所組成。展現了這位傳奇人物一直朝著目標奮鬥及堅定不移的決心。

致敬影片《Better》由知名饒舌歌手Kendrick Lamar擔任旁白，搭配上Kobe Bryant生前在球場上的英姿以及他跟愛女相處的片段。

在Nike《Better》的全新短片中有不少Kobe Bryant生前在球場上的英姿。（影片截圖）

片中亦有他跟愛女相處的片段。（影片截圖）

當中有一段Kobe Bryant的錄音，他說到：「You wake up every single day to get better today than you were yesterday」，正正反映了他的「Mamba Mentality」，藉此將Kobe的精神延續下去。

香港插畫師及藝術玩具設計師Happiest Fung的作品，畫的高度正正跟Kobe Bryant的高度一樣。（IG圖片）

除此之外，由香港歌手戴祖儀主理的本地藝術品牌The real project，亦於灣仔舉辦了一個小型《8.24 Artists and Collectors Show》展覽。

美國藝術家Santlov的作品。（IG圖片）

紐約藝術單位Lister gallery的作品。（IG圖片）

香港藝術家twxxii的作品。（IG圖片）

邀請了一班本地及國際藝術家以Kobe為主題作畫，並同時展出多雙從未發售的Kobe PE球鞋及簽名珍藏作品。展期由即日起至8月29日，免費入場，有興趣參觀的可致電2728 7010或到The real project IG預約。

撰文︰TOPick 柴犬出動


 

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