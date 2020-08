各界齊紀念Kobe Bryant 42歲生辰　戴祖儀搞展覽Nike推短片

▲ 戴祖儀主理的本地藝術品牌The real project舉辦展覽以紀念Kobe Bryant。(IG圖片)

8月23日是Kobe Bryant的42歲生辰,各界都以不同方式向這位一代球星悼念。Nike日前便舉行「Mamba Week」活動向Kobe Bryant致敬,包括發布了一條名為《Better》的全新短片,以代表Kobe Bryant的「曼巴精神」(Mamba Mentality)作為核心概念。

他曾在自傳《曼巴精神 The Mamba Mentality: How I Play》中說過,曼巴精神是由熱情、執著、嚴厲要求、堅韌不懈、無所畏懼所組成。展現了這位傳奇人物一直朝著目標奮鬥及堅定不移的決心。

致敬影片《Better》由知名饒舌歌手Kendrick Lamar擔任旁白,搭配上Kobe Bryant生前在球場上的英姿以及他跟愛女相處的片段。

▲ 在Nike《Better》的全新短片中有不少Kobe Bryant生前在球場上的英姿。(影片截圖)

▲ 片中亦有他跟愛女相處的片段。(影片截圖)

當中有一段Kobe Bryant的錄音,他說到:「You wake up every single day to get better today than you were yesterday」,正正反映了他的「Mamba Mentality」,藉此將Kobe的精神延續下去。

▲ 香港插畫師及藝術玩具設計師Happiest Fung的作品,畫的高度正正跟Kobe Bryant的高度一樣。(IG圖片)

除此之外,由香港歌手戴祖儀主理的本地藝術品牌The real project,亦於灣仔舉辦了一個小型《8.24 Artists and Collectors Show》展覽。

▲ 美國藝術家Santlov的作品。(IG圖片)

▲ 紐約藝術單位Lister gallery的作品。(IG圖片)

▲ 香港藝術家twxxii的作品。(IG圖片)

邀請了一班本地及國際藝術家以Kobe為主題作畫,並同時展出多雙從未發售的Kobe PE球鞋及簽名珍藏作品。展期由即日起至8月29日,免費入場,有興趣參觀的可致電2728 7010或到The real project IG預約。

撰文︰TOPick 柴犬出動