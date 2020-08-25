【英國新事】倫敦博物館新館2024年落成　老市場化身博物館24小時開放

▲ 將來的Museum of London，相當型格。

雖然受新冠疫情和脫歐兩大問題困擾英國，但她的發展步伐並沒有停下來。創始於1976年，展示史前時代至現今倫敦史的倫敦博物館（Museum of London），日前已公布最近的翻修計畫，以老市場變身為英國首間24小時博物館，預計於2024年落成，屆時疫情退卻，就可細意欣賞這藝文新園地。

▲ 未來Museum of London的整體佈局，新舊相融。(相片來源︰Museum of London）

新的倫敦博物館垐座落在Smithfield老市場內，為二級歷史古蹟，這裏曾是羅馬公墓，更是大文豪狄更斯的靈感泉源。

▲ 現已落成的General Market部分，破格新穎。(相片來源︰Museum of London）

新館將由經驗老道的倫敦建築師事務所Stanton Williams與 Asis Khan、Julian Harrap建築師團隊攜手操刀，保留此中世紀肉市場的歷史文脈之餘，亦融入新構思，破格有創意。

新館由前身兩個市場，即General Market及 Poultry Market組成，前者已落城，後者則是將擴充的新館，內並設多個展覽空間、學習中心、餐廳及Cafe於一身。

▲ General Market部分古牆仍保留著。(相片來源︰Museum of London）

倫敦博物館希望藉由遷址新館，帶動市民與旅客認識市內歷史。新展館與老建築的破損痕跡共融，如此獨特的設計可為遊客製造獨一無二的體驗。

▲ Smithfield西側市場外部的景緻，將是一片的休憩空間。（相片來源︰Museum of London）

而未來民眾，只要一出Farringdon station，就可24小時自由進出這個坐擁700萬件藏品的展館，以推動倫敦的「夜間經濟」，博物館也將躋身為倫敦5大博物館之列，預計每年可吸引2百萬人流參觀。

撰文︰馮柏偉