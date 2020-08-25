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【湯告魯斯】傳58靚佬湯兩年後收山不拍動作片　《職業特工隊7》《+壯志凌雲2》明年上映

娛樂 10:59 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

傳現年58歲的湯告魯斯計劃60歲不再演動作片。

「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）拍戲出名搏命，湯告魯斯日前被拍到在英國牛津郡為新片《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7）開工。

雖然影片在上月拍電單車特技場面時發生意外爆炸，但58歲的靚佬湯未驚過，日前不用替身親身上陣拍高難度電單車特技場面。

從相中所見，靚佬湯駕駛電單車從500呎高斜坡衝出，然後一躍而起離開電單車，從相中所見他只吊住威也作安全措施而已。

靚佬湯另一皇牌作《壯志凌雲：獨行俠》，延至明年上映。

湯告魯斯一直為招牌作搏到盡，過去在該系列分別徒手攀石、爬世界第一高的哈利發塔、抓住起飛中的飛機等，在月初更剛為《職業特工隊7》拍從一萬呎高空跳傘情節。

不過消息指，他計計劃在後年7月滿60歲前，再完成多2部《職業特工隊》，然後就收山不指動作電影。而《職業特工隊7》預計明年11月7上映。

而他80年代代表作的續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）原本在今年暑假上映，但因疫情而押後到明年7月2日推出。即是明年湯告魯斯有兩套大片上畫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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