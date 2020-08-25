【蔬菜農藥】內地韭菜驗出農藥殘留「腐霉利」超標　長期食用可影響神經及血液系統【附正確洗菜方式】

▲ 內地韭菜驗出農藥殘留「腐霉利」超標。

內地多地驗出菜場所售的韭菜，農藥「腐霉利」的殘留超標。「腐霉利」為新型、低毒殺菌劑，有專家指，若長期進食殘留農藥超標的韭菜，嚴重可影響神經及血液系統。

綜合內媒報道，國家市場監督管理總局發佈通告，指上海、江蘇、山東等地的部份菜場售賣的韭菜，部份農藥「腐霉利」的殘留超標。按規定，腐霉利在韭菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg，而上海市場監管就發現2個批次的韭菜分別驗出含6.4mg/kg及0.61mg/kg的腐霉利，屬於超標。

江蘇疾控中心指出，腐霉利為新型、低毒殺菌劑，主要抑制菌體內甘油三酯的合成，具有保護和治療的雙重作用，可用於預防和治療青瓜、番茄、辣椒、葡萄、士多啤梨、蘋果和桃等瓜果蔬菜的灰黴病、菌核病。

江蘇省農業科學院蔬菜研究所研究員李建斌表示，攝入腐霉利，輕則刺激眼部和皮膚，如長期食用帶有腐霉利殘留的蔬菜，農藥殘留會在人體內累積，嚴重可影響神經及血液系統。

專家建議，購買韭菜後，應用清水浸泡2至3次，讓殘留農藥溶解，然後用流水沖洗過後再食用。

浸會大學香港有機資源中心去年收集了58個蔬菜樣本進行測試，發現7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），甚至有樣本的除害劑殘餘量超標。想知其他菜心、椰菜、西蘭花、青瓜等正確洗菜方式，請睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜